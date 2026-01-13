ANSES paga un extra clave por AUH: cómo cobrar los $85.000 antes de que venza el plazo

Este pago se suma al haber mensual de la AUH, pero no reemplaza ni modifica el monto habitual que cobran los titulares todos los meses.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual

Pueden acceder al pago de $85.000 quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de Asignaciones Familiares.

Tener hijos desde nivel inicial hasta el secundario , inclusive.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad .

Acreditar la escolaridad del menor mediante el Certificado Escolar.

Clave: aunque el beneficio exista, si no se acredita la escolaridad, ANSES no libera el pago.

Cómo saber si cobro la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Para verificar si el pago de $85.000 está acreditado o pendiente, el trámite es 100% online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”, “Certificado Escolar” .

Revisar si el beneficio figura como liquidado, pendiente o no registrado.

En muchos casos, el pago no aparece automáticamente porque falta cargar o validar el Certificado Escolar, incluso si el niño ya asistía a la escuela en años anteriores.

ANSES_pagos

Por qué ANSES puede no pagar el extra de $85.000

El motivo más frecuente por el que no se cobra la Ayuda Escolar es la falta de presentación del Certificado Escolar. ANSES exige que este documento se presente todos los años, sin excepción.

También puede haber demoras si:

Los datos personales o del grupo familiar no están actualizados .

La escuela no validó correctamente el formulario .

El trámite fue iniciado pero no se completó la carga online.

Cómo presentar el Certificado Escolar y asegurar el pago en 2026

Para no perder el extra de $85.000, es indispensable completar este paso a paso:

Ingresar a Mi ANSES .

Generar el formulario de Certificado Escolar por cada hijo.

Imprimir el formulario .

Llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.

Subir una foto clara del formulario completo a Mi ANSES.

Esperar la validación del organismo.

Atención: si el certificado no se sube nuevamente a la plataforma, el pago no se habilita, aunque el formulario esté completo.

Hasta cuándo hay tiempo para cobrar la Ayuda Escolar

ANSES establece plazos administrativos para la presentación del Certificado Escolar. Si bien el pago suele acreditarse entre febrero y marzo, el trámite puede realizarse con anticipación para evitar demoras.

Cuanto antes se complete la carga, más rápido se libera el pago. Quienes no lo hagan dentro del plazo corren el riesgo de perder el beneficio o cobrarlo mucho más tarde.

Además de la Ayuda Escolar Anual, los titulares de AUH pueden acceder a otros pagos complementarios:

20% retenido de la AUH , que se cobra al presentar la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar , según la cantidad de hijos.

Complemento Leche – Plan 1000 Días, para familias con niños pequeños.

Todos estos beneficios son compatibles entre sí, pero requieren trámites y controles administrativos.

Calendario de pagos AUH y AUE enero

ANSES confirmó el cronograma de pagos de enero para AUH y AUE, organizado por terminación de DNI.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: viernes 9

DNI 1: lunes 12

DNI 2: martes 13

DNI 3: miércoles 14

DNI 4: jueves 15

DNI 5: viernes 16

DNI 6: lunes 19

DNI 7: martes 20

DNI 8: miércoles 21

DNI 9: jueves 22

Asignación por Embarazo (AUE)