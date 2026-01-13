ANSES paga un extra clave por AUH: cómo cobrar los $85.000 antes de que venza el plazo
Un pago único de $85.000 por hijo puede sumarse a la AUH en 2026, pero no se cobra automáticamente: ANSES exige un trámite clave y hay plazos que, si se vencen, dejan el beneficio afuera. Cómo saber si te corresponde y qué hacer para cobrarlo a tiempo.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no solo cobran el monto mensual que paga ANSES: a lo largo del año, el organismo habilita pagos complementarios fundamentales que pueden marcar la diferencia en el ingreso familiar. Uno de los más importantes es la Ayuda Escolar Anual, un pago único que en 2026 alcanza los $85.000 por hijo y que no se cobra de manera automática en todos los casos.
Este refuerzo está destinado a acompañar el inicio del ciclo lectivo y cubrir gastos básicos como útiles, indumentaria, transporte o materiales escolares. Sin embargo, miles de familias lo pierden cada año por no completar un trámite clave dentro del plazo establecido.
La Ayuda Escolar Anual es un beneficio que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social a las familias que perciben AUH o Asignaciones Familiares y tienen hijos en edad escolar.
En 2026, el monto fue actualizado y se ubica en $85.000 por cada hijo, en un pago único anual. El objetivo del beneficio es reforzar los ingresos en un momento del año en el que aumentan los gastos educativos, especialmente entre febrero y marzo.
Este pago se suma al haber mensual de la AUH, pero no reemplaza ni modifica el monto habitual que cobran los titulares todos los meses.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual
Pueden acceder al pago de $85.000 quienes cumplan con los siguientes requisitos:
Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de Asignaciones Familiares.
Tener hijos desde nivel inicial hasta el secundario, inclusive.
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
Acreditar la escolaridad del menor mediante el Certificado Escolar.
Clave: aunque el beneficio exista, si no se acredita la escolaridad, ANSES no libera el pago.
Cómo saber si cobro la Ayuda Escolar Anual de ANSES
Para verificar si el pago de $85.000 está acreditado o pendiente, el trámite es 100% online:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección “Hijos”, “Certificado Escolar”.
Revisar si el beneficio figura como liquidado, pendiente o no registrado.
En muchos casos, el pago no aparece automáticamente porque falta cargar o validar el Certificado Escolar, incluso si el niño ya asistía a la escuela en años anteriores.
Por qué ANSES puede no pagar el extra de $85.000
El motivo más frecuente por el que no se cobra la Ayuda Escolar es la falta de presentación del Certificado Escolar. ANSES exige que este documento se presente todos los años, sin excepción.
También puede haber demoras si:
Los datos personales o del grupo familiar no están actualizados.
La escuela no validó correctamente el formulario.
El trámite fue iniciado pero no se completó la carga online.
Cómo presentar el Certificado Escolar y asegurar el pago en 2026
Para no perder el extra de $85.000, es indispensable completar este paso a paso:
Ingresar a Mi ANSES.
Generar el formulario de Certificado Escolar por cada hijo.
Imprimir el formulario.
Llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.
Subir una foto clara del formulario completo a Mi ANSES.
Esperar la validación del organismo.
Atención: si el certificado no se sube nuevamente a la plataforma, el pago no se habilita, aunque el formulario esté completo.
Hasta cuándo hay tiempo para cobrar la Ayuda Escolar
ANSES establece plazos administrativos para la presentación del Certificado Escolar. Si bien el pago suele acreditarse entre febrero y marzo, el trámite puede realizarse con anticipación para evitar demoras.
Cuanto antes se complete la carga, más rápido se libera el pago. Quienes no lo hagan dentro del plazo corren el riesgo de perder el beneficio o cobrarlo mucho más tarde.
Además de la Ayuda Escolar Anual, los titulares de AUH pueden acceder a otros pagos complementarios:
20% retenido de la AUH, que se cobra al presentar la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos.
Complemento Leche – Plan 1000 Días, para familias con niños pequeños.
Todos estos beneficios son compatibles entre sí, pero requieren trámites y controles administrativos.
Calendario de pagos AUH y AUE enero
