ANSES define los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026

El monto total por hijo queda fijado en $125.518.

ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita salud y escolaridad.

Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $408.705, con un pago mensual de $326.964 y la misma modalidad de retención del 20%.

Estas cifras corresponden a enero 2026 y se aplican en todo el país.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero 2026 y cómo se acredita?

La Tarjeta Alimentar continúa vigente en enero de 2026 y se acredita de forma automática a:

titulares de AUH

titulares de Asignación por Embarazo (AUE)

titulares de Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con discapacidad

No requiere inscripción.

El depósito se realiza en la misma cuenta donde se percibe la prestación principal.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa no se ajusta por movilidad, por lo que los montos continúan sin cambios.

Tarjeta Alimentar enero 2026: cuáles son los montos confirmados por ANSES

Los valores vigentes para enero 2026 son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Estos montos se suman al valor de la AUH, por lo que impactan de manera directa en el ingreso mensual de los hogares.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en enero 2026

Con la actualización de la AUH y los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:

1 hijo: $152.664,40

2 hijos: $282.764,80

3 hijos: $409.305,20

4 hijos: $509.719,60

5 hijos: $610.134,00

6 hijos: $710.548,40

Las cifras resultan de sumar el 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.

AUH al 100% y Plan de los Mil Días: cuánto se cobra en enero 2026

Las familias con niños de hasta 3 años acceden al 100% de la AUH junto al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar alcanza $225.108 en enero de 2026.

El pago es automático y se liquida en las mismas fechas que la asignación principal.

¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF en enero 2026 y quién cobra cada una?

AUH corresponde a personas desocupadas , empleadas domésticas y monotributistas sociales

SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del empleo formal

En enero 2026:

SUAF por hijo: $62.765

SUAF por hijo con discapacidad: $204.361

Los valores varían según ingreso familiar declarado.

¿Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026 según DNI?

El calendario de pagos confirmado por ANSES es:

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Los depósitos se realizan en la cuenta bancaria habitual de cada titular.