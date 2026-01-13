ANSES define los montos de AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026
AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES en enero de 2026 quedan definidas por una decisión oficial que ordena los pagos del mes y determina los ingresos de las familias con hijos. Los valores vigentes, las fechas y los alcances forman el escenario inicial del año.
ANSES ubica a la AUH y el programa Tarjeta Alimentar en el centro de la agenda social con la confirmación de los montos y el esquema de liquidación. La actualización aplicada a la AUH y los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar definen cuánto perciben las familias en el inicio del año.
En enero 2026 se combina el aumento por movilidad vinculada al IPC en la AUH con la continuidad de los montos de la Tarjeta Alimentar, que se mantienen sin cambios. Ambos beneficios se acreditan de forma automática a los titulares alcanzados, sin necesidad de trámites adicionales.
El punto central para los beneficiarios pasa por los nuevos valores por hijo, los casos de discapacidad, la retención del 20% de la AUH y el total que resulta al sumar la Tarjeta Alimentar. También se confirmó el calendario de pagos según terminación de DNI, vigente durante enero.
¿Cuánto se cobra de AUH en enero 2026 según ANSES?
En enero de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibe un aumento del 2,47%.
El monto total por hijo queda fijado en $125.518.
ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita salud y escolaridad.
Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $408.705, con un pago mensual de $326.964 y la misma modalidad de retención del 20%.
Estas cifras corresponden a enero 2026 y se aplican en todo el país.
¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero 2026 y cómo se acredita?
La Tarjeta Alimentar continúa vigente en enero de 2026 y se acredita de forma automática a:
titulares de AUH
titulares de Asignación por Embarazo (AUE)
titulares de Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con discapacidad
No requiere inscripción.
El depósito se realiza en la misma cuenta donde se percibe la prestación principal.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa no se ajusta por movilidad, por lo que los montos continúan sin cambios.
Tarjeta Alimentar enero 2026: cuáles son los montos confirmados por ANSES
Los valores vigentes para enero 2026 son:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más hijos
Estos montos se suman al valor de la AUH, por lo que impactan de manera directa en el ingreso mensual de los hogares.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en enero 2026
Con la actualización de la AUH y los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:
1 hijo:$152.664,40
2 hijos:$282.764,80
3 hijos:$409.305,20
4 hijos:$509.719,60
5 hijos:$610.134,00
6 hijos:$710.548,40
Las cifras resultan de sumar el 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.
AUH al 100% y Plan de los Mil Días: cuánto se cobra en enero 2026
Las familias con niños de hasta 3 años acceden al 100% de la AUH junto al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.
En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar alcanza $225.108 en enero de 2026.
El pago es automático y se liquida en las mismas fechas que la asignación principal.
¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF en enero 2026 y quién cobra cada una?
AUH corresponde a personas desocupadas, empleadas domésticas y monotributistas sociales
SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del empleo formal
En enero 2026:
SUAF por hijo:$62.765
SUAF por hijo con discapacidad:$204.361
Los valores varían según ingreso familiar declarado.
¿Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026 según DNI?
El calendario de pagos confirmado por ANSES es:
DNI 0: 9 de enero
DNI 1: 12 de enero
DNI 2: 13 de enero
DNI 3: 14 de enero
DNI 4: 15 de enero
DNI 5: 16 de enero
DNI 6: 19 de enero
DNI 7: 20 de enero
DNI 8: 21 de enero
DNI 9: 22 de enero
Los depósitos se realizan en la cuenta bancaria habitual de cada titular.