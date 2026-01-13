En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

Jubilados de ANSES reciben aumentos en enero: conocé los detalles

ANSES confirmó para los jubilados en enero 2026 un esquema de pagos que incluye aumentos, refuerzos y reintegros que no impactan igual para todos. Los montos finales varían y la diferencia surge de un componente clave que muchos no identifican a simple vista.

ANSES define el inicio del año de los jubilados con un calendario de pagos que combina aumento, bono y reintegros, y que explica por qué dos personas con el mismo haber base pueden cobrar montos distintos. En el primer párrafo se responde la promesa: el dato clave que cambia el cobro es la superposición de tres conceptos diferentes que no llegan a todos por igual.

En enero intervienen tres factores centrales: movilidad jubilatoria, Compensación Económica extraordinaria y reintegro por consumo con tarjeta de débito. Cada concepto tiene topes, reglas y condiciones propias, por lo que el monto final que ingresa en la cuenta no es uniforme entre los beneficiarios. Comprender cómo operan estos elementos permite anticipar el total a percibir.

A esto se suma otro punto relevante dentro del universo de ANSES en enero 2026: además de jubilaciones y pensiones, conviven prestaciones como AUH y Tarjeta Alimentar, que también se combinan con montos y refuerzos específicos según cada caso. El funcionamiento conjunto de los pagos explica las diferencias que se observan en los recibos y acreditaciones.

¿Cómo se calcula el monto que cobran los jubilados de ANSES en enero 2026?

El primer componente del cobro es el aumento por movilidad del 2,47 %, aplicado de manera automática. Con este ajuste, el haber mínimo quedó en $349.299,32, lo que constituye el piso previsional vigente. Este incremento se deposita junto con el haber mensual y alcanza a todos los jubilados y pensionados.

Sin embargo, el aumento no determina por sí solo el monto final. Sobre esa base se agrega o no la Compensación Económica extraordinaria, de hasta $70.000, que se otorga a quienes no superan los ingresos establecidos para enero. De esta forma, quienes perciben la mínima pueden alcanzar $419.299,32 al sumar ambos conceptos.

¿Por qué dos jubilados con el mismo haber pueden cobrar montos distintos en enero?

Las diferencias no responden a errores, sino a la coexistencia de tres componentes:

  • Aumento por movilidad: universal y automático.

  • Compensación Económica: segmentada, con topes de ingresos.

  • Reintegro por consumos: depende del uso de la tarjeta de débito.

El programa Beneficios ANSES devuelve hasta $120.000 mensuales por compras con tarjeta de débito en comercios adheridos. No se acredita junto con el haber, sino días después de cada consumo, y no figura en el recibo previsional. Por eso, el ingreso real del mes puede ser mayor al depósito inicial.

AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026: cómo se combinan y qué monto se acredita

En enero también se paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos prestaciones que forman parte del esquema de ANSES y que se acreditan según calendario y categoría del beneficiario.

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH en las cuentas correspondientes y su monto depende de la cantidad de hijos e hijos con discapacidad registrados. Ambas prestaciones pueden coexistir con otros programas, bonificaciones y refuerzos, lo que modifica el ingreso final mensual de cada titular.

¿Qué deben revisar los jubilados y beneficiarios de ANSES para saber cuánto cobran en enero?

Para conocer el monto total a cobrar en enero 2026, se recomienda verificar:

  • Si se aplicó el aumento por movilidad.

  • Si corresponde la Compensación Económica extraordinaria.

  • Si se recibieron reintegros por consumos con débito.

  • Si se acreditaron AUH y Tarjeta Alimentar, en caso de corresponder.

Además, es clave recordar que el reintegro de Beneficios ANSES no llega el mismo día del haber, sino luego de efectuada la compra. Esto explica por qué algunos ven incrementos posteriores en sus cuentas.

¿Qué tener en cuenta para el cobro de ANSES en enero 2026?

  • El aumento y la Compensación se depositan con el haber mensual.

  • El reintegro se acredita días después del consumo.

  • Los topes de ingresos determinan quién recibe el refuerzo.

  • Los montos finales pueden variar aun con el mismo haber base.

Comprender este esquema evita confusiones y permite estimar con mayor precisión el ingreso real del mes.

