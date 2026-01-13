Más que aumento: los adicionales que se suman a la AUH ANSES en enero y cuándo se cobran

Con esta actualización, el monto bruto de la AUH se eleva a $125.528 por hijo, aunque -como ocurre históricamente- no todo ese dinero se cobra de manera inmediata. ANSES continúa aplicando el esquema de retención del 20% en los casos donde corresponde, por lo que el pago mensual directo queda en $100.362 para quienes aún tienen pendiente la acreditación de controles de salud y escolaridad.

Para las familias con hijos con discapacidad, el aumento también se refleja con fuerza. La AUH por discapacidad asciende a $408.824, con un pago efectivo mensual de $326.964, sujeto a las mismas condiciones administrativas.

En tanto, las provincias incluidas en la Zona Austral -donde se reconoce un adicional por condiciones climáticas y geográficas- reciben montos más elevados. Allí, la asignación por hijo alcanza los $163.173, con un cobro directo de $130.538,40, mientras que la AUH por discapacidad trepa a $531.316, con un pago neto de $425.052,80.

ANSES_calendario

Más allá del aumento: los extras que se suman automáticamente

Si bien el ajuste mensual es el dato más visible, el verdadero impacto en el bolsillo se da cuando se suman los beneficios complementarios que continúan vigentes y se acreditan de manera automática junto con la AUH.

Tarjeta Alimentar: sin cambios, pero clave

Uno de los pilares del esquema de ingresos para las familias AUH sigue siendo la Tarjeta Alimentar, que en enero de 2026 mantiene los mismos valores definidos meses atrás. Aunque no hay aumento confirmado, su peso en el ingreso total sigue siendo determinante.

Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para hogares con tres o más hijos

Este beneficio se deposita automáticamente, no requiere inscripción previa ni trámites adicionales y es compatible con la AUH y otros programas sociales. En la práctica, para muchas familias la Tarjeta Alimentar representa un ingreso tan relevante como la asignación principal.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Otro extra que se suma en enero es el Complemento Leche, destinado a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y a personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo.

Con el ajuste por movilidad, este subsidio pasa de $46.199 a $47.340, y se acredita automáticamente gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. No requiere gestión previa y se paga junto con la AUH, lo que permite reforzar el ingreso mensual en una etapa crítica del desarrollo infantil.

El pago más esperado: cuándo se cobra el 20% retenido

Uno de los puntos que genera mayor expectativa entre los titulares es la posibilidad de cobrar el 20% retenido durante 2025. A lo largo del año pasado, ANSES descontó ese porcentaje del monto mensual como mecanismo para garantizar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En diciembre de 2025, el organismo habilitó formalmente el trámite para presentar la Libreta AUH, documento que certifica que los requisitos fueron cumplidos. Quienes ya realizaron este paso y tienen la información validada podrán ver reflejado el pago acumulado en enero o en los meses siguientes, dependiendo de la fecha de presentación y procesamiento.

Este reintegro no es un bono, sino un dinero que le corresponde al beneficiario y que puede representar una suma importante, ya que incluye todo lo retenido a lo largo del año anterior.

Cambios clave en la Libreta AUH: menos retenciones para algunos titulares

Hacia el cierre de 2025, ANSES anunció una modificación estructural en el sistema de retenciones, con impacto directo en 2026. A partir de la nueva normativa, ya no se descuenta el 20% mensual a los titulares de AUH con hijos de hasta 4 años inclusive, siempre que los controles de salud y vacunación puedan verificarse de forma automática.

La validación se realiza mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES, lo que elimina la necesidad de presentar la Libreta en estos casos. Cuando los datos están correctamente cargados en el sistema, el pago se efectúa en su totalidad desde el primer mes.

Sin embargo, la presentación de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria en los siguientes escenarios:

Niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años

Menores de hasta 4 años cuyos controles no figuren en los registros oficiales

Familias que buscan cobrar montos retenidos en períodos anteriores

Calendario de pagos: cuándo cobra la AUH en enero 2026

El cronograma de pagos de la AUH se organiza, como cada mes, según la terminación del DNI del titular. Para enero de 2026, ANSES confirmó el siguiente calendario:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

En la misma fecha se acreditan de manera conjunta la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, cuando corresponde.