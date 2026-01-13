En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
información clave

AUH de ANSES: así queda el valor final por hijo en enero 2026 tras la última actualización

La AUH de ANSES en enero 2026 ya tiene montos confirmados y esquema de pago establecido. El comienzo del año llega con actualizaciones y con el valor final por hijo definido para los titulares. Así queda el ingreso mensual y qué otros beneficios siguen vigentes.

ANSES y la AUH en enero 2026 ya cuentan con los montos oficiales que se pagarán este mes. El organismo previsional aplicó la actualización por movilidad y definió el valor que se acredita por cada hijo, junto con el detalle de cuánto se retiene y qué parte se liquida todos los meses.

En enero se confirma el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo, el porcentaje de aumento aplicado y el ingreso final que reciben los titulares. La actualización se realiza según la variación del IPC y forma parte del esquema de movilidad vigente para las prestaciones sociales.

La AUH continúa siendo una de las prestaciones centrales del sistema de seguridad social. El pago alcanza a familias sin empleo formal, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales, con requisitos específicos de ingresos, documentación y acreditación de escolaridad y salud.

¿Cuánto se cobra por AUH en enero 2026 según ANSES?

En enero 2026, la AUH de ANSES recibe un incremento del 2,47%.

Con esta actualización, el monto total por hijo pasa a ser de $125.518.

Tal como establece la normativa vigente, ANSES paga el 80% cada mes y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Así queda el pago mensual:

  • Pago mensual efectivo (80%): $100.414,40

  • Retención (20%): $25.103,60

  • Monto total por hijo: $125.518

En el caso de hijos con discapacidad, el valor es mayor:

  • Monto total: $408.705

  • Pago mensual efectivo (80%): $326.964

  • Retención (20%): $81.741

La retención se liquida una vez al año, después de la presentación de la Libreta que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES en enero 2026?

image.png
AUH de ANSES: así queda el valor final por hijo en enero 2026 tras la última actualización

Pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

  • personas desocupadas

  • trabajadores informales

  • trabajadoras y trabajadores de casas particulares

  • monotributistas sociales

También se requiere:

  • hijos menores de 18 años

  • o hijos con discapacidad, sin límite de edad

  • residencia en Argentina

  • DNI vigente

La AUH es compatible con algunos programas sociales y se acredita en la misma cuenta bancaria que la prestación principal.

¿Qué parte de la AUH se retiene y cuándo se cobra?

ANSES retiene el 20% de la AUH todos los meses.

Ese monto acumulado se cobra cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica:

  • escolaridad

  • vacunación

  • controles de salud

La presentación puede hacerse de manera presencial en oficinas o vía web, según el cronograma vigente cada año.

Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran junto con la AUH en enero 2026

Las familias que perciben AUH por hijos de hasta 14 años o por discapacidad pueden acceder también a la Tarjeta Alimentar.

Los montos vigentes en enero 2026 son:

  • $52.250 por un hijo

  • $81.936 por dos hijos

  • $108.062 por tres hijos o más

El beneficio se deposita de forma automática junto al pago de la AUH, sin trámites adicionales.

