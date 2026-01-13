AUH de ANSES: así queda el valor final por hijo en enero 2026 tras la última actualización
La AUH de ANSES en enero 2026 ya tiene montos confirmados y esquema de pago establecido. El comienzo del año llega con actualizaciones y con el valor final por hijo definido para los titulares. Así queda el ingreso mensual y qué otros beneficios siguen vigentes.
ANSES y la AUH en enero 2026 ya cuentan con los montos oficiales que se pagarán este mes. El organismo previsional aplicó la actualización por movilidad y definió el valor que se acredita por cada hijo, junto con el detalle de cuánto se retiene y qué parte se liquida todos los meses.
En enero se confirma el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo, el porcentaje de aumento aplicado y el ingreso final que reciben los titulares. La actualización se realiza según la variación del IPC y forma parte del esquema de movilidad vigente para las prestaciones sociales.
La AUH continúa siendo una de las prestaciones centrales del sistema de seguridad social. El pago alcanza a familias sin empleo formal, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales, con requisitos específicos de ingresos, documentación y acreditación de escolaridad y salud.
¿Cuánto se cobra por AUH en enero 2026 según ANSES?
En enero 2026, la AUH de ANSES recibe un incremento del 2,47%.
Con esta actualización, el monto total por hijo pasa a ser de $125.518.
Tal como establece la normativa vigente, ANSES paga el 80% cada mes y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
Así queda el pago mensual:
Pago mensual efectivo (80%): $100.414,40
Retención (20%): $25.103,60
Monto total por hijo: $125.518
En el caso de hijos con discapacidad, el valor es mayor:
Monto total: $408.705
Pago mensual efectivo (80%): $326.964
Retención (20%): $81.741
La retención se liquida una vez al año, después de la presentación de la Libreta que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.
¿Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES en enero 2026?
Pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo quienes se encuentren en las siguientes situaciones:
personas desocupadas
trabajadores informales
trabajadoras y trabajadores de casas particulares
monotributistas sociales
También se requiere:
hijos menores de 18 años
o hijos con discapacidad, sin límite de edad
residencia en Argentina
DNI vigente
La AUH es compatible con algunos programas sociales y se acredita en la misma cuenta bancaria que la prestación principal.
¿Qué parte de la AUH se retiene y cuándo se cobra?
ANSES retiene el 20% de la AUH todos los meses.
Ese monto acumulado se cobra cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica:
escolaridad
vacunación
controles de salud
La presentación puede hacerse de manera presencial en oficinas o vía web, según el cronograma vigente cada año.
Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran junto con la AUH en enero 2026
Las familias que perciben AUH por hijos de hasta 14 años o por discapacidad pueden acceder también a la Tarjeta Alimentar.
Los montos vigentes en enero 2026 son:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres hijos o más
El beneficio se deposita de forma automática junto al pago de la AUH, sin trámites adicionales.