Con esta actualización, el monto total por hijo pasa a ser de $125.518.

Tal como establece la normativa vigente, ANSES paga el 80% cada mes y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Así queda el pago mensual:

Pago mensual efectivo (80%): $100.414,40

Retención (20%): $25.103,60

Monto total por hijo: $125.518

En el caso de hijos con discapacidad, el valor es mayor:

Monto total: $408.705

Pago mensual efectivo (80%): $326.964

Retención (20%): $81.741

La retención se liquida una vez al año, después de la presentación de la Libreta que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES en enero 2026?

image.png AUH de ANSES: así queda el valor final por hijo en enero 2026 tras la última actualización

Pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

personas desocupadas

trabajadores informales

trabajadoras y trabajadores de casas particulares

monotributistas sociales

También se requiere:

hijos menores de 18 años

o hijos con discapacidad, sin límite de edad

residencia en Argentina

DNI vigente

La AUH es compatible con algunos programas sociales y se acredita en la misma cuenta bancaria que la prestación principal.

¿Qué parte de la AUH se retiene y cuándo se cobra?

ANSES retiene el 20% de la AUH todos los meses.

Ese monto acumulado se cobra cuando el titular presenta la Libreta AUH, que certifica:

escolaridad

vacunación

controles de salud

La presentación puede hacerse de manera presencial en oficinas o vía web, según el cronograma vigente cada año.

Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran junto con la AUH en enero 2026

Las familias que perciben AUH por hijos de hasta 14 años o por discapacidad pueden acceder también a la Tarjeta Alimentar.

Los montos vigentes en enero 2026 son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres hijos o más

El beneficio se deposita de forma automática junto al pago de la AUH, sin trámites adicionales.