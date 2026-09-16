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Becas Progresar de ANSES: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las incompatibilidades

El Gobierno nacional confirmó las escalas de acreditación para estudiantes secundarios, universitarios y de formación profesional. Desglose del monto neto mensual, límites de ingresos del hogar y cronograma de cobro.

Becas Progresar de ANSES: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las incompatibilidades

Becas Progresar de ANSES: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las incompatibilidades

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, ratificó el esquema de cobro y los criterios de evaluación para todas las líneas de la ayuda académica que liquida la ANSES. El programa busca garantizar el ingreso, la permanencia y la finalización del trayecto escolar y universitario en todo el país.

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En octubre de 2026, los titulares de las Becas Progresar percibirá una ayuda económica bruta de $35.000 mensuales, registrando un cobro directo de bolsillo de $28.000 tras la retención reglamentaria del 20% en los niveles obligatorios.

¿Cuánto cobra un estudiante por las Becas Progresar en octubre de 2026?

El Ministerio de Capital Humano liquida los fondos a través del sistema previsional de la ANSES discriminando los importes según la línea educativa. En los niveles obligatorio y superior (primeros años), se efectúa una retención del 20% que se libera al acreditar la regularidad académica:

  • Monto bruto mensual: $35.000

  • Cobro neto de bolsillo (80%): $28.000

  • Monto acumulado retenido (20%): $7.000

  • Líneas avanzadas / Progresar Trabajo: perciben el 100% del monto ($35.000) de manera directa.

¿Cuáles son los requisitos de inscripción y edad para acceder al Progresar?

La evaluación socioeconómica y académica exige cumplir con criterios estrictos respecto del grupo familiar y la condición de alumno regular en instituciones reconocidas:

  • Edad en Progresar Obligatorio: jóvenes de 16 a 24 años cumplidos.

  • Edad en Progresar Superior y Enfermería: de 17 a 24 años (ampliable hasta 30 años para ingresantes y sin límite de edad para la carrera de Enfermería).

  • Tope de ingresos: los ingresos brutos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

  • Asistencia escolar: acreditar la condición de alumno regular y realizar las capacitaciones obligatorias en el nivel secundario.

¿Cuáles son las incompatibilidades del cobro de las Becas Progresar con ANSES?

El sistema cruza datos de manera mensual para determinar la caducidad o denegación del beneficio ante otras prestaciones públicas o situaciones patrimoniales:

  • Superar los topes de ingresos máximos fijados para el grupo familiar.

  • Percibir otra beca o subsidio educativo de carácter municipal, provincial o nacional con la misma finalidad.

  • Estar adscripto al régimen del impuesto a los bienes personales o registrar empleo formal con salarios superiores al límite reglamentario.

  • Incumplir con el porcentaje mínimo de materias aprobadas exigidas por cada facultad o instituto técnico.

¿Cuándo se cobra la Beca Progresar de la ANSES en octubre de 2026?

La liquidación de los fondos se transfiere a las cuentas bancarias o billeteras virtuales de acuerdo con la terminación del DNI de los estudiantes beneficiarios:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

En pocas palabras

  • Becas Progresar: Se ratificaron cobros y criterios de evaluación para la ayuda académica de ANSES.
  • Montos Octubre 2026: Estudiantes percibirán hasta $35.000 brutos, con $28.000 de bolsillo para niveles obligatorios.
  • Requisitos y Cobro: Se detallan edades, topes de ingresos y fechas de pago según terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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