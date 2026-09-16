Becas Progresar de ANSES: cuánto se cobra de bolsillo y cuáles son las incompatibilidades

Edad en Progresar Obligatorio: jóvenes de 16 a 24 años cumplidos.

Edad en Progresar Superior y Enfermería: de 17 a 24 años (ampliable hasta 30 años para ingresantes y sin límite de edad para la carrera de Enfermería).

Tope de ingresos: los ingresos brutos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Asistencia escolar: acreditar la condición de alumno regular y realizar las capacitaciones obligatorias en el nivel secundario.

¿Cuáles son las incompatibilidades del cobro de las Becas Progresar con ANSES?

El sistema cruza datos de manera mensual para determinar la caducidad o denegación del beneficio ante otras prestaciones públicas o situaciones patrimoniales:

Superar los topes de ingresos máximos fijados para el grupo familiar.

Percibir otra beca o subsidio educativo de carácter municipal, provincial o nacional con la misma finalidad.

Estar adscripto al régimen del impuesto a los bienes personales o registrar empleo formal con salarios superiores al límite reglamentario.

Incumplir con el porcentaje mínimo de materias aprobadas exigidas por cada facultad o instituto técnico.

¿Cuándo se cobra la Beca Progresar de la ANSES en octubre de 2026?

La liquidación de los fondos se transfiere a las cuentas bancarias o billeteras virtuales de acuerdo con la terminación del DNI de los estudiantes beneficiarios: