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ANSES confirmó las escalas de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2026

El Gobierno nacional definió la grilla de montos que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y prestaciones sociales durante el próximo mes. El beneficio se acreditará de forma directa junto con el haber mensual, con escalas que alcanzan hasta los $149.425 según la cantidad de hijos a cargo.

ANSES confirmó las escalas de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2026

ANSES confirmó las escalas de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2026

El Gobierno nacional mantiene la acreditación automática del programa de asistencia alimentaria para los sectores vulnerables. El beneficio se deposita de manera conjunta con la liquidación mensual de las asignaciones sociales.

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En octubre de 2026, la Tarjeta Alimentar entregará montos de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tengan dos hijos y un máximo de $149.425 para grupos familiares con tres o más hijos.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto cobro en octubre de 2026 según la cantidad de hijos?

Los montos se otorgan en función del número de hijos o menores a cargo registrados en el sistema del organismo:

  • Familias con 1 hijo (o Asignación por Embarazo): $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿A quiénes les corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar de ANSES?

La prestación se liquida de forma directa sin necesidad de realizar trámites de inscripción a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Gestantes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir de los 3 meses.

  • Beneficiarios de la AUH con discapacidad, sin límite de edad.

  • Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) con 7 hijos o más.

¿Cómo se combina el cobro de la Tarjeta Alimentar con la AUH en mano?

Al sumar el haber neto directo de la AUH ($125.307 por hijo, correspondiente al 80% del total) junto con la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual de bolsillo queda conformado de la siguiente manera:

  • Un hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557

  • Dos hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913

  • Tres hijos: $375.921 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $525.346

¿Cuándo se deposita el dinero de la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?

El saldo se acredita en la misma cuenta bancaria y en la fecha correspondiente a la terminación del DNI fijada en el calendario previsional:

  • DNI terminados en 0: lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 1: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 2: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 6: martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 7: miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre

  • DNI terminados en 9: viernes 23 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: La Tarjeta Alimentar tendrá nuevas escalas en octubre de 2026, alcanzando hasta $149.425.
  • Montos variables: Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo, desde $72.250 para un hijo hasta $149.425 para tres o más.
  • Acreditación automática: El beneficio se deposita junto con la liquidación de asignaciones sociales, según terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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