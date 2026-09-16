ANSES confirmó las escalas de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2026

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Gestantes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir de los 3 meses.

Beneficiarios de la AUH con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) con 7 hijos o más.

¿Cómo se combina el cobro de la Tarjeta Alimentar con la AUH en mano?

Al sumar el haber neto directo de la AUH ($125.307 por hijo, correspondiente al 80% del total) junto con la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual de bolsillo queda conformado de la siguiente manera:

Un hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557

Dos hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913

Tres hijos: $375.921 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $525.346

¿Cuándo se deposita el dinero de la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?

El saldo se acredita en la misma cuenta bancaria y en la fecha correspondiente a la terminación del DNI fijada en el calendario previsional: