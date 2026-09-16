El Gobierno nacional mantiene la acreditación automática del programa de asistencia alimentaria para los sectores vulnerables. El beneficio se deposita de manera conjunta con la liquidación mensual de las asignaciones sociales.
El Gobierno nacional definió la grilla de montos que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y prestaciones sociales durante el próximo mes. El beneficio se acreditará de forma directa junto con el haber mensual, con escalas que alcanzan hasta los $149.425 según la cantidad de hijos a cargo.
ANSES confirmó las escalas de la Tarjeta Alimentar para octubre de 2026
El Gobierno nacional mantiene la acreditación automática del programa de asistencia alimentaria para los sectores vulnerables. El beneficio se deposita de manera conjunta con la liquidación mensual de las asignaciones sociales.
En octubre de 2026, la Tarjeta Alimentar entregará montos de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tengan dos hijos y un máximo de $149.425 para grupos familiares con tres o más hijos.
Los montos se otorgan en función del número de hijos o menores a cargo registrados en el sistema del organismo:
Familias con 1 hijo (o Asignación por Embarazo): $72.250
Familias con 2 hijos: $113.299
Familias con 3 o más hijos: $149.425
La prestación se liquida de forma directa sin necesidad de realizar trámites de inscripción a los siguientes grupos:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
Gestantes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir de los 3 meses.
Beneficiarios de la AUH con discapacidad, sin límite de edad.
Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) con 7 hijos o más.
Al sumar el haber neto directo de la AUH ($125.307 por hijo, correspondiente al 80% del total) junto con la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual de bolsillo queda conformado de la siguiente manera:
Un hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557
Dos hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913
Tres hijos: $375.921 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $525.346
El saldo se acredita en la misma cuenta bancaria y en la fecha correspondiente a la terminación del DNI fijada en el calendario previsional:
DNI terminados en 0: lunes 12 de octubre
DNI terminados en 1: martes 13 de octubre
DNI terminados en 2: miércoles 14 de octubre
DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre
DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre
DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre
DNI terminados en 6: martes 20 de octubre
DNI terminados en 7: miércoles 21 de octubre
DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre
DNI terminados en 9: viernes 23 de octubre