Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciben hasta un haber mínimo, asegurando el techo de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo.

Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a la mínima que no alcancen el límite total establecido, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho tope.

Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral general de ingresos cobran únicamente su monto indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para verificar la actualización de los importes una vez impactados en el sistema de liquidaciones:

Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se prepara la liquidación de octubre, el cronograma de transferencias de septiembre continúa ejecutándose en los bancos: