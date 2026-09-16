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Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

El organismo previsional liquidará la nueva actualización previsional tras conocerse el último IPC del INDEC. El haber básico supera los $436.000 y garantiza un piso de más de medio millón de pesos con el bono.

Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento para jubilados y pensionados que entrará en vigencia a partir de octubre de 2026, tras la difusión del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suba elevará el haber mínimo jubilatorio por encima de los $436.000, proyectando un ingreso garantizado superior a los $506.000 netos en mano con la ratificación del bono de $70.000.

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El esquema de movilidad mensual del DNU 274/24 establece la indexación directa de las escalas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con dos meses de rezago.

¿Cuánto se cobrará de jubilación mínima con el nuevo aumento en octubre de 2026?

Jubilados con aumento y bono: ANSES defini&oacute; los montos de octubre

Jubilados con aumento y bono: ANSES definió los montos de octubre

Con la aplicación del coeficiente inflacionario mensual sobre las prestaciones del sector pasivo, los montos estimados para el décimo mes del año se estructuran de la siguiente manera:

  • Haber mínimo mensual: superará los $436.000 netos en el recibo de haberes, dejando atrás el piso de $428.591,22 de septiembre.

  • Bono extraordinario del Gobierno: con la continuidad del adicional de $70.000, el piso garantizado de bolsillo rebasará los $506.000 netos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico superará los $349.000 netos (80% de la mínima) más el bono correspondiente.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubicarán en torno a los $305.000 netos de base (70% de la mínima).

  • Jubilación máxima del SIPA: se elevará por encima de los $2.930.000 brutos mensuales.

¿Cómo saber si me corresponde el bono completo o proporcional en octubre de 2026?

La liquidación del suplemento de contención económica continuará bajo las pautas habituales del organismo:

  • Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciben hasta un haber mínimo, asegurando el techo de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo.

  • Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a la mínima que no alcancen el límite total establecido, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho tope.

  • Sin bono extraordinario: quienes superan el umbral general de ingresos cobran únicamente su monto indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para verificar la actualización de los importes una vez impactados en el sistema de liquidaciones:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se prepara la liquidación de octubre, el cronograma de transferencias de septiembre continúa ejecutándose en los bancos:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026 (hoy).

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: DNI terminado en 6 cobra hoy miércoles 16 de septiembre.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1): del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES confirmará aumento: La Administración Nacional de la Seguridad Social definirá los montos de jubilaciones y pensiones de octubre.
  • Haber mínimo y bono: El haber básico superará los $436.000, con un piso garantizado de $506.000 con el bono de $70.000.
  • Movilidad automática: El incremento se basará en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Resumen generado por Thinkindot AI
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