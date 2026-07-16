ANSES: quiénes pueden acceder al pago único de $86.295 por nacimiento

Cuáles son los topes de ingresos

Para acceder al beneficio, los trabajadores comprendidos en el SUAF deben respetar los límites de ingresos fijados por ANSES.

Desde julio de 2026, los topes vigentes son:

Ingreso individual máximo: $3.034.844.

$3.034.844. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Si alguno de esos límites es superado, la asignación no podrá ser otorgada.

El sueño con un nacimiento puede ser el anuncio de una nueva versión de vos. Foto: Internet/Sueños.

Cómo solicitar el beneficio

El trámite puede realizarse por distintas vías, según la prestación que perciba el solicitante.

Los beneficiarios del SUAF tienen dos alternativas:

Gestionarlo de manera presencial en una oficina de ANSES.

Realizar el trámite a través de Atención Virtual, disponible en Mi ANSES.

Por su parte, los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo deben efectuar la solicitud exclusivamente de forma presencial y con turno previo.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite es necesario contar con la siguiente documentación:

Partida o certificado de nacimiento del hijo.

Documento Nacional de Identidad (DNI) del recién nacido.

DNI de los integrantes del grupo familiar.

Además, ANSES establece que la solicitud debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al nacimiento. Si el trámite se presenta fuera de ese plazo, el beneficio ya no podrá ser percibido.

Un dato importante antes de hacer el trámite

Aunque la solicitud se presente meses después del nacimiento, ANSES toma como referencia el valor vigente al momento en que nació el hijo, no el monto actualizado al momento de realizar el trámite.

Por eso, quienes estén en condiciones de acceder a la asignación deben verificar que cumplan con los requisitos y realizar la gestión dentro del plazo establecido para no perder el derecho a cobrar este pago único.