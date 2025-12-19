ANSES aumenta a $437.000 un pago único para enero: los requisitos y cómo tramitarlo
A qué personas les corresponde este beneficio, cuáles son los topes de ingresos que se necesitan y qué documentación exige la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Los requisitos y cómo tramitar el pago único de $437.000 (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en enero de 2026 el monto de la asignación por adopción, un beneficio que se paga por única vez a familias que incorporan un hijo mediante una sentencia judicial. Con el nuevo ajuste, el valor de la prestación ascenderá a $437.421.
Este pago extraordinario alcanza tanto a titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) como a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), siempre que cumplan con las condiciones exigidas por el organismo previsional.
Nuevo valor del pago único por adopción de ANSES
La suba del beneficio se explica por la aplicación de la movilidad mensual de ANSES, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Para enero, el incremento previsto es del 2,47%, conforme a lo establecido en el Decreto 274/2024.
De esta manera, la asignación por adopción pasará de los $426.877 vigentes en diciembre de 2025 al nuevo monto de $437.421. El objetivo de esta prestación es brindar un apoyo económico inicial a las familias frente a los gastos que implica la llegada de un nuevo integrante.
Quiénes pueden cobrar el pago único por adopción
En el caso de los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares, el acceso al beneficio está sujeto a los topes de ingresos del SUAF. Para enero de 2026, el ingreso individual máximo será de $2.573.046, mientras que el límite del grupo familiar se ubicará en $5.146.093.
Por su parte, los hogares que cobran AUH o Asignación por Embarazo podrán solicitar el pago único únicamente si estaban percibiendo alguna de estas prestaciones en el mes en que se dictó la sentencia de adopción.
Pago único por adopción: cómo tramitar el beneficio ante ANSES
La solicitud debe realizarse de manera presencial en una oficina de Anses, con turno previo. El plazo habilitado para iniciar el trámite va desde los 2 meses hasta los 2 años posteriores a la fecha de la resolución judicial.
Al momento de la gestión, se debe presentar la siguiente documentación:
Sentencia firme de adopción.
Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente adoptado.
DNI del menor y de los adultos responsables.
Cabe aclarar que el importe que se liquida corresponde al valor vigente en el mes de la sentencia. Por ese motivo, los $437.421 se abonarán únicamente a quienes obtengan la resolución judicial durante enero de 2026.