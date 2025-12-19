ANSES aumenta a $437.000 un pago único para enero: los requisitos y cómo tramitarlo

APU ANSES ADOPCIÓN .jpg

Quiénes pueden cobrar el pago único por adopción

En el caso de los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares, el acceso al beneficio está sujeto a los topes de ingresos del SUAF. Para enero de 2026, el ingreso individual máximo será de $2.573.046, mientras que el límite del grupo familiar se ubicará en $5.146.093.

Por su parte, los hogares que cobran AUH o Asignación por Embarazo podrán solicitar el pago único únicamente si estaban percibiendo alguna de estas prestaciones en el mes en que se dictó la sentencia de adopción.

Pago único por adopción: cómo tramitar el beneficio ante ANSES

La solicitud debe realizarse de manera presencial en una oficina de Anses, con turno previo. El plazo habilitado para iniciar el trámite va desde los 2 meses hasta los 2 años posteriores a la fecha de la resolución judicial.

Al momento de la gestión, se debe presentar la siguiente documentación:

Sentencia firme de adopción.

Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente adoptado.

DNI del menor y de los adultos responsables.

Cabe aclarar que el importe que se liquida corresponde al valor vigente en el mes de la sentencia. Por ese motivo, los $437.421 se abonarán únicamente a quienes obtengan la resolución judicial durante enero de 2026.