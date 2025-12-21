La AUH de ANSES incorpora $100.000 adicionales en enero

Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares será de $100.362 por hijo.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero

En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento del 2,5% también impacta sobre el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 cobrados en diciembre.

Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH tradicional:

80% mensual ,

20% retenido, que se liquida tras la presentación de la documentación obligatoria.

Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026

Junto con el pago de la AUH, la ANSES acreditará en enero los importes correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y que tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización de la Tarjeta Alimentar, por lo que los montos se mantendrán sin cambios durante enero de 2026.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Los valores del programa continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos importes se acreditan de forma automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio alcanza a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Personas que cobran AUH por discapacidad , sin límite de edad.

Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Calendario de pagos AUH enero 2026

La ANSES confirmó que el pago de la AUH comenzará el 9 de enero y se extenderá hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: