La AUH de ANSES incorpora $100.000 adicionales en enero
El inicio del año trae cambios en los ingresos de millones de familias que cobran la AUH. ANSES ya definió los nuevos montos y el cronograma de pagos.
La AUH de ANSES incorpora $100.000 adicionales en enero
El comienzo de 2026 llega con una nueva actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tal como lo establece el Decreto 274/2024, las prestaciones sociales que paga la ANSES se ajustan de manera mensual según la inflación registrada dos meses atrás, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la suba de precios.
En este caso, el aumento que impacta en los haberes de enero de 2026 toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, y alcanza a millones de familias que dependen de la AUH, así como también a jubilados, pensionados y titulares de otras asignaciones.
Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la AUH tendrá en enero un aumento del 2,5%. El incremento no se limita a esta prestación, sino que también impacta en la Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del sistema SUAF.
De esta manera, el monto bruto de la AUH pasa de $122.467 a $125.528. Sin embargo, como ocurre todos los meses, la ANSES retiene el 20% del total, que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares será de $100.362 por hijo.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero
En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento del 2,5% también impacta sobre el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 cobrados en diciembre.
Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH tradicional:
80% mensual,
20% retenido, que se liquida tras la presentación de la documentación obligatoria.
Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026
Junto con el pago de la AUH, la ANSES acreditará en enero los importes correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y que tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización de la Tarjeta Alimentar, por lo que los montos se mantendrán sin cambios durante enero de 2026.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026
Los valores del programa continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos importes se acreditan de forma automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio alcanza a los siguientes grupos:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad.
Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Calendario de pagos AUH enero 2026
La ANSES confirmó que el pago de la AUH comenzará el 9 de enero y se extenderá hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: