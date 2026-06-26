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Asignación por Embarazo: ANSES confirma el cobro de julio con aumento

Se fijaron los montos definitivos para las titulares integradas en el sistema de protección social. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,1% y acoplará el subsidio alimentario para los meses de gestación.

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Asignación por Embarazo: ANSES confirma el cobro de julio con aumento

Asignación por Embarazo: ANSES confirma el cobro de julio con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó las liquidaciones para las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) correspondientes al próximo mes. Al convalidarse de forma oficial que el índice inflacionario de mayo se ubicó en el 2,1%, las escalas de esta cobertura asistencial recibirán el ajuste automático determinado por la ley de movilidad previsional vigente.

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Esta asistencia económica busca acompañar la salud y nutrición durante el período de gestación de los sectores vulnerables. Las autoridades informaron que los fondos de la AUE de ANSES en julio se transferirán de oficio junto con las partidas de la Tarjeta Alimentar, unificando los saldos de libre disponibilidad en las cuentas de las titulares registradas en el sistema de la seguridad social.

¿Cuánto se cobra por la Asignación por Embarazo en julio de 2026?

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Asignación por Embarazo: ANSES confirma el cobro de julio con aumento

El valor bruto de la Asignación Universal por Embarazo se ubicará en $147.975,57 a partir del próximo ciclo operativo debido al incremento del 2,1% (sobre la base de los $144.932 de junio). Bajo el régimen general, las titulares perciben mensualmente el 80% neto de la prestación (equivalente a $118.380,45), reteniéndose el 20% restante hasta la entrega de los certificados médicos obligatorios tras el nacimiento.

Los depósitos se realizan en la cuenta de la seguridad social de la madre, unificándose con las sumas de la Tarjeta Alimentar para las beneficiarias que cumplan con las pautas de vulnerabilidad. El dinero queda operativo en las tarjetas de débito para la compra de alimentos e insumos de primera necesidad, garantizando el sostenimiento básico del hogar.

¿Cómo funciona el cobro del Complemento Leche junto a la AUE?

Las titulares de la AUE acceden en el mismo cronograma al beneficio del Complemento Leche, enmarcado en el Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este adicional monetario, que también recibe la actualización mensual por movilidad, se adjudica de forma directa para asegurar la provisión de alimentos esenciales durante el embarazo y los primeros meses de vida del niño.

Al procesarse de manera cruzada con los padrones de los centros de salud pública, la entrega de este extra económico no requiere gestiones burocráticas presenciales en las oficinas del Estado. Las embarazadas pueden auditar las sumas liquidadas en la plataforma oficial del organismo, lo que facilita un control transparente sobre los adicionales nutricionales otorgados por el Ministerio de Capital Humano.

¿Cómo chequear los detalles de liquidación en la plataforma virtual?

Las beneficiarias pueden ingresar al aplicativo oficial Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el estado de su pago. El portal de la seguridad social detalla de forma anticipada los conceptos brutos y netos fijados para el período de julio de 2026.

Fechas de cobro: días de pago de la AUE de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de depósito bancario se organizaron siguiendo la terminación del documento de identidad del titular, implementándose bajo el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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