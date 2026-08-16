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Lizy Tagliani contó qué le dijo a su hijo cuando le preguntó si era varón y cuál fue su reacción

Lizy Tagliani recordó en PH Podemos Hablar cómo fue la conversación con su hijo Tati cuando el pequeño le hizo una inesperada pregunta sobre su vida.

16 ago 2026, 10:45
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Lizy Tagliani contó qué le dijo a su hijo cuando le preguntó si era varón y cuál fue su reacción

Lizy Tagliani estuvo invitada el programa PH, Podemos Hablar y habló a fondo sobre la maternidad y el momento en que su hijo Tati le hizo una inesperada pregunta.

"Es la primera vez que venís como mamá", le dijo el conductor Andy Kusnetzoff. A lo que la invitada comentó sobre el proceso de adopción de su hijo: “Es raro lo que digo pero nunca quería ser mamá pero tenía la necesidad de que alguien que necesita una familia, poder yo ser su familia”.

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"Que me diga tía, prima, travesti, Lizzy, Luis, como quiera. No me importa el título. Pero obviamente me dice mamá y fue lo más maravilloso del mundo”, continuó movilizada.

Ahí comentó una particular situación que se dio cuando salieron con su hijo y su marido Sebastián Nebot. "Al tiempo fuimos a comer con Sebastián y la gente se acercaba a pedirme una foto diciendo Lizy. Y en un momento, él dejó de comer y la miró a una señora y le dijo: no se llama Lizy, se llama mamá. Fue el momento más lindo que viví", reconoció.

La profunda charla que tuvo Lizy Tagliani con su hijo Tati donde le contó su historia

Lizy Tagliani recordó en el ciclo de Telefe cuando estaban hablando los tres en la cocina y en un momento su hijo Tati la sorprende con un comentario. "Me dice: mamá sos un varón", contó.

Ahí, la conductora optó por llevar al pequeño a charlar al sillón y explicarle la situación con total sinceridad y claridad: “Bueno, no estás equivocado. En cierta manera, mamá es un varón. Mamá cuando nació era un nene como vos, pero los tiempos fue cambiando y era un nene muy feliz y iba con su mamá a todos lados. Yo le hablo mucho de mi mamá a él. Y le digo que había algo que me faltaba para ser completamente feliz,que sentía que no quería ser ese nene”.

Lizy comentó que para que el niño entienda lo asoció a la figura de una mariposa que quería tener su familia y sus cosas, pero no como un niño sino como una niña. “Por ese sueño vos ahora estás acá”, le dijo a su hijo a corazón abierto. "Fue una charla muy linda. Y él dijo: ah bueno, quiero un Lamborghini", cerró emocionada.

     

 

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