Lizy Tagliani contó qué le dijo a su hijo cuando le preguntó si era varón y cuál fue su reacción

La profunda charla que tuvo Lizy Tagliani con su hijo Tati donde le contó su historia

Lizy Tagliani recordó en el ciclo de Telefe cuando estaban hablando los tres en la cocina y en un momento su hijo Tati la sorprende con un comentario. "Me dice: mamá sos un varón", contó.

Ahí, la conductora optó por llevar al pequeño a charlar al sillón y explicarle la situación con total sinceridad y claridad: “Bueno, no estás equivocado. En cierta manera, mamá es un varón. Mamá cuando nació era un nene como vos, pero los tiempos fue cambiando y era un nene muy feliz y iba con su mamá a todos lados. Yo le hablo mucho de mi mamá a él. Y le digo que había algo que me faltaba para ser completamente feliz,que sentía que no quería ser ese nene”.

Lizy comentó que para que el niño entienda lo asoció a la figura de una mariposa que quería tener su familia y sus cosas, pero no como un niño sino como una niña. “Por ese sueño vos ahora estás acá”, le dijo a su hijo a corazón abierto. "Fue una charla muy linda. Y él dijo: ah bueno, quiero un Lamborghini", cerró emocionada.