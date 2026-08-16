Benjamín Vicuña se sinceró a fondo sobre la distancia con sus hijos: "Es un tema sensible"

"Dentro de todo siento que estoy haciendo las cosas bien pero hay que validar la visión de ellos. Y habla bien de mi proceso que mis hijos hayan tenido la valentía de decir: ta, ta, ta. Eso antes en otras generaciones no sucedía", siguió profundo el artista.

En cuanto a la distancia con sus hijos más pequeños, Benjamín Vicuña analizó: “Es un tema sensible, a proósito de tener una amplitud sobre las cosas, existen miles de formas de paternar. Evidentemente el día a día es fundamental y me ha pasado en momentos en mi vida que he trabajado un montón, en Chile, Argentina, España, México, Colombia, obviamente eso es el trabajo, que no siempre justifica todo”.

“Yo creo que te refieres a la situación de hoy, estas circunstancias en las que mis hijos Magnolia y Amancio pueden estar a 14 mil kilómetros. Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie, el amor. Y trato en estas circunstancias que son adversas, claramente no es cómodo, lindo, bueno ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, expresó el actor.

“Y por supuesto, cuando están acá, ahora pasaron casi dos meses intercalados pero viniendo y estando mucho conmigo, de meterle mucho de tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también aunque son chiquitos y alimentando el vínculo”, concluyó Benjamín Vicuña.

La emoción de Lizy Tagliani tras el relato de Benjamín Vicuña

La conductora Lizy Tagliani no pudo evitar emocionarse tras el sincero análisis de Benjamín Vicuña sobre la situación con sus hijos y expresó: “Me parece que Benja aprendió a ser papá más allá de la distancia”, comentó entre lágrimas.

“Yo tengo mucho respeto y mucha admiración por Benja y por todas las personas que atraviesan esa circunstancia. Me saco el sombrero, es inimaginable”, agregó Pablo Giralt.