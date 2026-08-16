Benjamín Vicuña se sinceró a fondo sobre la distancia con sus hijos: "Es un tema sensible"

Los invitados a PH, Podemos Hablar del sábado fueron el influencer Santi Talledo, Evangelina Anderson, Benjamín Vicuña, Lizy Tagliani y el relator Pablo Giralt.
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El actor Benjamín Vicuña reflexionó sobre la situación con sus hijos en PH Podemos Hablar y Lizy Tagliani no pudo evitar las lágrimas tras su relato.
Los invitados a PH, Podemos Hablar del sábado fueron el influencer Santi Talledo, Evangelina Anderson, Benjamín Vicuña, Lizy Tagliani y el relator Pablo Giralt.
En la charla, el actor se sinceró a fondo sobre la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes pasaron varios meses instalados en Turquía con la madre, la China Suárez.
"Tengo la suerte de tenes hijos que tienen los huevos de enfrentar, reclamar y plantarse con su padre. Mi papá murió con 80 años y nunca pude decirle lo que sentí por un respeto o mandato. Fui pateando cosas que hoy tengo que resolver en terapia, nada grave, pero era mi historia. Creo que en ese momento tenía que estar con mi padre desde el amor y no cabía un reclamo que a mí me servía para sanar mi historia", comentó el actor recordando el vínculo con su padre.
Y continuó: "Estamos todos muy atravesados por el posteo de Messi que emocionó a todo el mundo y nos hizo reflexionar en torno a la paternidad. Todos queremos que algún día nuestros hijos nos digan gracias por estar y por ser mi guía. Pero después uno como padre hace lo que puede".
"Dentro de todo siento que estoy haciendo las cosas bien pero hay que validar la visión de ellos. Y habla bien de mi proceso que mis hijos hayan tenido la valentía de decir: ta, ta, ta. Eso antes en otras generaciones no sucedía", siguió profundo el artista.
En cuanto a la distancia con sus hijos más pequeños, Benjamín Vicuña analizó: “Es un tema sensible, a proósito de tener una amplitud sobre las cosas, existen miles de formas de paternar. Evidentemente el día a día es fundamental y me ha pasado en momentos en mi vida que he trabajado un montón, en Chile, Argentina, España, México, Colombia, obviamente eso es el trabajo, que no siempre justifica todo”.
“Yo creo que te refieres a la situación de hoy, estas circunstancias en las que mis hijos Magnolia y Amancio pueden estar a 14 mil kilómetros. Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie, el amor. Y trato en estas circunstancias que son adversas, claramente no es cómodo, lindo, bueno ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, expresó el actor.
“Y por supuesto, cuando están acá, ahora pasaron casi dos meses intercalados pero viniendo y estando mucho conmigo, de meterle mucho de tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también aunque son chiquitos y alimentando el vínculo”, concluyó Benjamín Vicuña.
La conductora Lizy Tagliani no pudo evitar emocionarse tras el sincero análisis de Benjamín Vicuña sobre la situación con sus hijos y expresó: “Me parece que Benja aprendió a ser papá más allá de la distancia”, comentó entre lágrimas.
“Yo tengo mucho respeto y mucha admiración por Benja y por todas las personas que atraviesan esa circunstancia. Me saco el sombrero, es inimaginable”, agregó Pablo Giralt.