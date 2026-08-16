Denisse González habló tras su preocupante internación y dio detalles de su salud: "La peor noticia fue..."

"La cantidad de días que estuve internada me pincharon por todos lados todas las mañanas para ir descartando todo este abanico de posibilidades", recordó.

Y remarcó: "Gracias a Dios este abanico se hizo chiquito y muchas cosas feas se fueron descartando. La peor noticia fue que el primer tratamiento que hicimos de corticoides no funcionó y yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa pero lamentablemente mis plaquetas van a bajar, esto solamente es un parche que hicimos para que salga del estado de riesgo y pueda tener una vida normal. La semana que viene vamos a ver qué tratamiento seguir".

La corazonada de Denisse González para anticiparse al turno que tenía para el chequeo

Denisse González contó qué síntomas le llamaron la atención y por qué decidió ir a la consulta médica días antes del turno que tenía asignado.

"Tenía moretones en el cuerpo, unos puntitos rojos que yo lo confundí con una alergia, pero no le di bola. Yo una vez por año me hago un chequeo general y un día me desvelé y lo hice cuatro días antes de lo que tenía planeado y se me canceló un viaje al cual iba a ir en esos días", confesó.

"Así que ese día no sé cómo pero llegué y esos cuatro días podrían haber cambiado toda esta historia. A veces la vida te pone estas cosas en el camino y uno no las elige pero sí puede elegir cómo atravesarlas", siguió.

"Tengo mis días obviamente porque es un garrón pero vamos a tirar las buenas energías y ojalá que esto sea algo corto y termine solo siendo una anécdota", cerró Denisse aliviada luego de pasar por días muy complicados.