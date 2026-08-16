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Denisse González habló tras su preocupante internación y dio detalles de su salud: "La peor noticia fue..."

La ex Gran Hermano Denisse González compartió un video con los detalles de lo que fueron sus días internada tras una baja en el nivel de plaquetas y las alertas previas que recibió.

16 ago 2026, 12:00
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Denisse González estuvo dos semanas internada después de un chequeo de rutina donde se detectó de una baja importante en el nivel de plaquetas.

La ex Gran Hermano finalmente recibió el alta hace unos días y en medio del reposo en su casa compartió un video con los detalles de cómo se dio cuenta del problema de salud que tenía.

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"Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada, ahora sí les cuento qué pasó. Para que entiendan: una persona normal tiene de 150 mil a 450 mil plaquetas, yo llegué a urgencias solo con 3 mil", comenzó su relato.

"Las plaquetas ayudan a que la sangre deje de salir cuando nos lastimamos y si están demasiado bajas el cuerpo no puede detener un sangrado. Básicamente podes tener una hemorragia interna. Esto puede pasar por muchas cosas: una medicación, una infección, otra enfermedad autoinmune. Y algo que me costó mucho entender es que puede pasar sin ninguna causa concreta, así porque sí", continuó la ex GH.

"La cantidad de días que estuve internada me pincharon por todos lados todas las mañanas para ir descartando todo este abanico de posibilidades", recordó.

Y remarcó: "Gracias a Dios este abanico se hizo chiquito y muchas cosas feas se fueron descartando. La peor noticia fue que el primer tratamiento que hicimos de corticoides no funcionó y yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa pero lamentablemente mis plaquetas van a bajar, esto solamente es un parche que hicimos para que salga del estado de riesgo y pueda tener una vida normal. La semana que viene vamos a ver qué tratamiento seguir".

La corazonada de Denisse González para anticiparse al turno que tenía para el chequeo

Denisse González contó qué síntomas le llamaron la atención y por qué decidió ir a la consulta médica días antes del turno que tenía asignado.

"Tenía moretones en el cuerpo, unos puntitos rojos que yo lo confundí con una alergia, pero no le di bola. Yo una vez por año me hago un chequeo general y un día me desvelé y lo hice cuatro días antes de lo que tenía planeado y se me canceló un viaje al cual iba a ir en esos días", confesó.

"Así que ese día no sé cómo pero llegué y esos cuatro días podrían haber cambiado toda esta historia. A veces la vida te pone estas cosas en el camino y uno no las elige pero sí puede elegir cómo atravesarlas", siguió.

"Tengo mis días obviamente porque es un garrón pero vamos a tirar las buenas energías y ojalá que esto sea algo corto y termine solo siendo una anécdota", cerró Denisse aliviada luego de pasar por días muy complicados.

     

 

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