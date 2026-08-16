Fuerte choque en Flores: volcó después de impactar contra otro auto y tenía 14 multas por $1,8 millones

El conductor viajaba solo y permaneció en el lugar a la espera de la intervención de la Policía de la Ciudad. En un primer momento se aguardaba la realización del test de alcoholemia, debido a las circunstancias del accidente.

Sin embargo, durante el móvil, el propio conductor explicó qué había ocurrido. Consultado por el cronista, contó que se había quedado dormido mientras iba a buscar a su pareja al trabajo.

El auto terminó sobre la vereda y pudo haber sido una tragedia

La violencia del impacto quedó reflejada en los vehículos involucrados. El auto que recibió el primer choque terminó sobre la vereda, mientras que otro de los vehículos estacionados logró evitar daños mayores.

El lugar donde ocurrió el accidente es una avenida ancha y de circulación rápida. La máxima permitida en ese tramo es de 60 kilómetros por hora. Las autoridades deberán determinar ahora si el vehículo circulaba a esa velocidad y cómo se produjo exactamente la pérdida de control.

En la esquina hay cámaras de seguridad que podrían resultar claves para reconstruir la secuencia. Las imágenes permitirían establecer, entre otras cuestiones, la velocidad a la que circulaba el vehículo y si respetó el semáforo.

El cronista de A24.com destacó además que el resultado pudo haber sido mucho más grave: el vehículo terminó sobre la vereda en una zona de circulación de peatones y, por fortuna, no había ninguna persona en ese sector al momento del impacto.

Tenía 14 multas y 11 eran por exceso de velocidad

Uno de los datos más llamativos surgió cuando el móvil de A24.com revisó la patente del vehículo involucrado en el choque.

El auto acumulaba 14 infracciones por un monto total de aproximadamente $1.800.000. De ese total, 11 multas correspondían a excesos de velocidad.

Entre las infracciones registradas aparecía incluso una por circular a una velocidad de hasta 30% por encima del límite permitido, con una referencia de hasta 140 kilómetros por hora.

El dato generó preocupación durante el móvil debido al historial de infracciones del vehículo y volvió a poner el foco en la seguridad vial y los excesos de velocidad.

Finalmente, el conductor permaneció en el lugar mientras la Policía realizaba las actuaciones correspondientes. El accidente no dejó personas heridas, aunque provocó importantes daños materiales en los vehículos estacionados y obligó a los propietarios a comenzar el trámite correspondiente con sus seguros.