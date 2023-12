Atención JUBILADOS: ¿Qué pasará con el BONO DE REFUERZO en enero?

Pero, debido a que el decreto 626/2023 del pasado mes de noviembre solo establece "otorgar un nuevo refuerzo de ingreso previsional por un monto máximo de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000), que se abonará en el mes de diciembre de 2023", queda instalada la incertidumbre sobre qué pasará con esta ayuda a partir del próximo mes.

Hasta el momento ni el ministro de Economía Luis Caputo, ni el presidente Javier Milei, se manifestaron acerca de la continuidad del pago del Bono de Refuerzo que vienen cobrando los jubilados y pensionados. Asimismo, el vocero presidencial Manuel Adorni, ante la consulta sobre este tema, se abstuvo de confirmar si se seguirá otorgarando o no.

A su vez, la abogada Andrea Falcone informó en la señal de A24, que el pago del bono aún no está contemplado en las liquidaciones de la ANSES. "Nosotros accedimos a las órdenes de pago de los beneficios de enero, no está el bono. Consulté con fuentes de ANSES y me dicen que lo van a evaluar y definir la semana que viene (por esta semana), pero por el momento no hay bono", confirmó.

Jubilados ANSES: Cuánto cobrarán en enero

En diciembre comenzó a regir el cuarto y último aumento del año por ley de Movilidad Jubilatoria. De esta forma, los jubilados y pensionados recibieron un aumento del 20,87% que impactará en los haberes a cobrar de diciembre, enero y febrero. Así, la jubilación mínima quedó en $105.713.

La próxima actualización deberá realizarse en el mes de marzo, siendo la primera de 2024. Sin embargo, el actual presidente Javier Milei, así como su ministro de Economía Luis Caputo, puso en duda la aplicación de la Movilidad Jubilatoria para definir los futuros aumentos de las jubilaciones.

Jubilados y pensionados: Qué pasará con la ley de Movilidad en 2024

En busca del equilibrio fiscal el nuevo gobierno de Javier Milei buscará modificar la actual fórmula de movilidad jubilatoria. Debido a que esta fórmula se rige por ley, la propuesta de derogación deberá ser enviada al Congreso de la Nación.

“Lo que estamos haciendo en realidad es proteger al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona. Los jubilados cobran algo realmente bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses, cobrarían entre un 25% y un 40% de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula los estamos protegiendo. Cuando la inflación sube, los jubilados pierden; cuando bajan, no se puede reducir el déficit y pierde la gente”, dijo el actual ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista televisiva.

Al ser consultado en la mañana del jueves sobre las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda, Adorni dijo que desde el Gobierno estudian la alternativa de mantener el bono para jubilados y pensionados, y justificó que los próximos aumentos en los haberes jubilatorios se produzcan vía decreto y no por la fórmula de la Ley de Movilidad, ya que actualmente “los jubilados pueden perder un 40%” de su poder adquisitivo”.