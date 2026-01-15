AUH y jubilaciones con aumento en febrero: los nuevos montos que pagará Anses

Sin embargo, ese no es el único refuerzo para los jubilados de menores ingresos. Como viene ocurriendo en los últimos meses, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono previsional, que en febrero será de hasta $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. De esta manera, el ingreso total de este grupo podría alcanzar aproximadamente los $429.219,42, sumando jubilación y bono.

En el otro extremo de la escala, la jubilación máxima también se ajustará por inflación y rondará los $2,3 millones, consolidando la brecha entre los distintos niveles del sistema previsional, pero manteniendo la actualización automática prevista por la normativa vigente.

El aumento también alcanza a las pensiones no contributivas (PNC) -por invalidez, vejez y madres de siete hijos- y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se incrementan en el mismo porcentaje que las jubilaciones. En todos los casos, el ajuste es automático y no requiere realizar ningún trámite adicional ante Anses.

ANSES_calendario

AUH y asignaciones: cuánto se cobra por hijo en febrero de 2026

Además de los jubilados, el aumento de febrero impacta de lleno en las asignaciones familiares y sociales, un conjunto de prestaciones que resulta clave para los hogares con niñas, niños y adolescentes.

En este nuevo esquema de actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva hasta los $129.082,71 por cada hijo, un monto que surge de aplicar el 2,8 % de incremento sobre el valor vigente en enero. Como ocurre todos los meses, Anses paga el 80 % de ese monto de manera directa, mientras que el 20 % restante queda retenido y se cobra una vez presentada la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.

La Asignación por Embarazo (AUE), destinada a personas gestantes sin cobertura formal, también se actualiza y pasa a ubicarse en torno a los $121.818,42, acompañando la evolución de la AUH y manteniendo su rol como ingreso de sostén durante el embarazo.

Uno de los montos más relevantes es el de la AUH por Discapacidad, que refleja un refuerzo mayor debido a las necesidades específicas de este grupo. En febrero, el valor mensual alcanza aproximadamente los $420.312,22, convirtiéndose en una de las prestaciones más altas que paga el sistema de seguridad social.

Por su parte, las familias que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos, el más bajo. A medida que aumenta el salario del grupo familiar, el monto de la asignación disminuye progresivamente.

Fechas de cobro ANSES y trámites

Como ocurre habitualmente, Anses publicará en los próximos días el calendario oficial de pagos de febrero, con las fechas de cobro según la terminación del DNI para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Los montos actualizados se acreditarán de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

En el caso de la AUH, el organismo recuerda la importancia de presentar la Libreta AUH, ya que ese trámite habilita el cobro del 20 % retenido durante el año anterior. La gestión puede realizarse de manera digital a través de Mi Anses, y representa un ingreso extra clave para muchas familias.