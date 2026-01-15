Buena noticia para jubilados: quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en enero
Con la suba mensual y un refuerzo adicional, ANSES definió nuevos montos para enero. El detalle de quiénes reciben el extra y quiénes quedan excluidos.
En medio de un escenario marcado por la suba sostenida de precios, ANSES confirmó que las jubilaciones y pensiones llegan en enero de 2026 con un doble ingreso: el aumento mensual por movilidad y un refuerzo económico adicional. Sin embargo, este extra no es universal y solo alcanza a un grupo específico de beneficiarios del sistema previsional.
El pago se realiza junto con los haberes habituales y forma parte del esquema de asistencia que el organismo viene sosteniendo para los ingresos más bajos. La clave está en el monto que cobra cada jubilado: no todos acceden al refuerzo y, en algunos casos, el bono se paga de manera parcial.
Aumento por inflación: cuánto suben las jubilaciones en enero
Tal como establece la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales se actualizan todos los meses en función de la inflación registrada dos meses antes. En esta oportunidad, el aumento aplicado en enero es del 2,47%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025.
Con esta suba, los ingresos de jubilados y pensionados reciben un ajuste automático que busca evitar un mayor deterioro frente al avance de los precios. Pero el aumento no llega solo.
El refuerzo de ANSES: de cuánto es y cómo se paga
Además del incremento mensual, ANSES deposita un refuerzo de hasta $70.000, que se acredita de forma conjunta con el haber de enero. Este adicional funciona como un complemento y no se paga de manera igualitaria a todos los beneficiarios.
El organismo previsional definió un esquema escalonado que tiene como eje el haber mensual que percibe cada jubilado o pensionado. En función de ese monto, el bono puede cobrarse completo, de forma proporcional o directamente no cobrarse.
Quiénes cobran el bono completo de $70.000
El refuerzo se paga en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima. En enero de 2026, ese haber quedó establecido en $349.299,32. Con el bono incluido, el ingreso total de este grupo asciende a $419.299,32.
Este beneficio también alcanza a otros sectores del sistema previsional con haberes bajos, como:
Pensiones No Contributivas (PNC)
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
En todos estos casos, el bono busca reforzar ingresos que se encuentran en los niveles más sensibles del sistema.
Bono proporcional: quiénes cobran una parte del refuerzo
Existe un grupo intermedio de jubilados y pensionados que no cobran el bono completo, pero tampoco quedan excluidos. Se trata de quienes perciben haberes superiores a la mínima, pero inferiores al tope fijado por ANSES.
Para estos beneficiarios, el organismo liquida un monto proporcional del refuerzo, de manera tal que el ingreso total no supere los $419.299,32. Es decir, el bono se ajusta caso por caso para alcanzar ese límite, pero sin sobrepasarlo.
Quiénes quedan afuera del bono de enero
Por último, quedan excluidos del refuerzo quienes cobran jubilaciones o pensiones que superan el tope definido por ANSES. En estos casos, el ingreso de enero se compone únicamente del aumento por movilidad del 2,47%, sin ningún adicional extra.
Este criterio es el que delimita el alcance del bono y explica por qué no todos los jubilados reciben el refuerzo, a pesar de que el pago se anuncie de forma general.
Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados en enero
ANSES ya puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a enero, organizado según la terminación del DNI.