Buena noticia para jubilados: quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en enero

ANSES_calendario

El refuerzo de ANSES: de cuánto es y cómo se paga

Además del incremento mensual, ANSES deposita un refuerzo de hasta $70.000, que se acredita de forma conjunta con el haber de enero. Este adicional funciona como un complemento y no se paga de manera igualitaria a todos los beneficiarios.

El organismo previsional definió un esquema escalonado que tiene como eje el haber mensual que percibe cada jubilado o pensionado. En función de ese monto, el bono puede cobrarse completo, de forma proporcional o directamente no cobrarse.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000

El refuerzo se paga en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima. En enero de 2026, ese haber quedó establecido en $349.299,32. Con el bono incluido, el ingreso total de este grupo asciende a $419.299,32.

Este beneficio también alcanza a otros sectores del sistema previsional con haberes bajos, como:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

En todos estos casos, el bono busca reforzar ingresos que se encuentran en los niveles más sensibles del sistema.

Bono proporcional: quiénes cobran una parte del refuerzo

Existe un grupo intermedio de jubilados y pensionados que no cobran el bono completo, pero tampoco quedan excluidos. Se trata de quienes perciben haberes superiores a la mínima, pero inferiores al tope fijado por ANSES.

Para estos beneficiarios, el organismo liquida un monto proporcional del refuerzo, de manera tal que el ingreso total no supere los $419.299,32. Es decir, el bono se ajusta caso por caso para alcanzar ese límite, pero sin sobrepasarlo.

Quiénes quedan afuera del bono de enero

Por último, quedan excluidos del refuerzo quienes cobran jubilaciones o pensiones que superan el tope definido por ANSES. En estos casos, el ingreso de enero se compone únicamente del aumento por movilidad del 2,47%, sin ningún adicional extra.

Este criterio es el que delimita el alcance del bono y explica por qué no todos los jubilados reciben el refuerzo, a pesar de que el pago se anuncie de forma general.

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados en enero

ANSES ya puso en marcha el cronograma de pagos correspondiente a enero, organizado según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI 0: viernes 9 de enero

DNI 1: lunes 12 de enero

DNI 2: martes 13 de enero

DNI 3: miércoles 14 de enero

DNI 4: jueves 15 de enero

DNI 5: viernes 16 de enero

DNI 6: lunes 19 de enero

DNI 7: martes 20 de enero

DNI 8: miércoles 21 de enero

DNI 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima