AUH: el extra de $85.000 que ANSES paga por hijo y muchos no están cobrando

El trámite clave que define si se cobra o no

Aunque el beneficio existe y está vigente, ANSES no paga la Ayuda Escolar si no se acredita la escolaridad del menor. Este punto es central: el organismo exige todos los años la presentación del Certificado Escolar, incluso si el niño ya asistía a la escuela en períodos anteriores.

En otras palabras, el pago no se activa automáticamente para todos los titulares. Si el certificado no está cargado y validado en el sistema, el dinero no se acredita, sin excepciones.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

El pago de $85.000 por hijo está destinado a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser titular de la AUH o de Asignaciones Familiares .

Tener hijos en edad escolar , desde nivel inicial hasta el secundario inclusive.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad .

Acreditar la escolaridad del menor mediante el Certificado Escolar oficial.

Este último punto es determinante: si no se presenta el certificado, ANSES no libera el pago, aun cuando el beneficiario cumpla con todas las demás condiciones.

Cómo saber si ANSES paga la Ayuda Escolar de $85.000

Para verificar si el pago está acreditado, pendiente o directamente no registrado, ANSES habilitó un trámite 100% online que puede realizarse desde cualquier dispositivo:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al menú “Hijos” y seleccionar “Certificado Escolar” .

Revisar el estado del beneficio: liquidado, pendiente o no presentado.

En muchos casos, el pago no aparece porque el Certificado Escolar no fue cargado o validado, incluso cuando el niño ya concurre a la escuela desde hace años. Este es uno de los errores más frecuentes que impide cobrar el refuerzo.

Por qué ANSES puede no pagar el extra de $85.000

El motivo principal por el que los titulares de AUH no cobran la Ayuda Escolar es la falta de presentación del Certificado Escolar. ANSES exige que este trámite se realice todos los años, sin excepción.

Además, pueden producirse demoras o rechazos si:

Los datos personales o del grupo familiar no están actualizados.

La institución educativa no completó correctamente el formulario.

El trámite fue iniciado, pero no se subió el certificado a la plataforma.

Desde el organismo advierten que no alcanza con imprimir el formulario o llevarlo a la escuela: si el documento no se carga nuevamente en Mi ANSES, el pago no se habilita.

Paso a paso: cómo presentar el Certificado Escolar y asegurar el cobro

Para no perder el pago de $85.000 por hijo, es fundamental seguir este procedimiento:

Ingresar a Mi ANSES .

Generar el Certificado Escolar por cada hijo.

Imprimir el formulario.

Llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.

Sacar una foto clara y legible del formulario completo.

Subirla a Mi ANSES y esperar la validación.

Atención: si el certificado no se sube a la plataforma, el trámite queda incompleto y el pago no se acredita, aunque la escuela haya firmado el formulario.

Hasta cuándo hay tiempo para cobrar la Ayuda Escolar

ANSES establece plazos administrativos para la presentación del Certificado Escolar. Si bien el pago suele acreditarse entre febrero y marzo, el trámite puede realizarse con anticipación para evitar demoras.

Cuanto antes se complete la carga, más rápido se libera el dinero. Quienes no lo hagan dentro del plazo corren el riesgo de perder el beneficio o cobrarlo varios meses después, cuando el refuerzo ya perdió impacto frente a los gastos escolares.

Otros pagos extra que pueden cobrar los titulares de AUH

Además de la Ayuda Escolar Anual, los beneficiarios de la AUH pueden acceder a otros ingresos complementarios, todos compatibles entre sí:

El 20% retenido de la AUH , que se cobra al presentar la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar , según la cantidad de hijos.

El Complemento Leche – Plan 1000 Días, para familias con niños pequeños o embarazadas.

Cada uno de estos beneficios requiere controles y trámites específicos, pero en conjunto pueden representar una diferencia significativa en el ingreso mensual del hogar.

Calendario de pagos AUH y AUE: enero

ANSES confirmó el cronograma de pagos de enero para AUH y AUE, organizado por terminación de DNI.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: viernes 9

DNI 1: lunes 12

DNI 2: martes 13

DNI 3: miércoles 14

DNI 4: jueves 15

DNI 5: viernes 16

DNI 6: lunes 19

DNI 7: martes 20

DNI 8: miércoles 21

DNI 9: jueves 22

Asignación por Embarazo (AUE)