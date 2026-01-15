AUH: el extra de $85.000 que ANSES paga por hijo y muchos no están cobrando
El refuerzo escolar no se acredita de forma automática y miles de titulares quedan afuera todos los años por no presentar un documento clave.
AUH: el extra de $85.000 que ANSES paga por hijo y muchos no están cobrando
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no solo dependen del monto mensual que paga la ANSES. A lo largo del año, el organismo previsional habilita una serie de pagos complementarios clave que pueden representar un alivio decisivo para el bolsillo familiar. Entre ellos, uno de los más importantes es la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que en 2026 alcanza los $85.000 por hijo, pero que no se cobra de manera automática en todos los casos.
Este pago único está pensado para acompañar el inicio del ciclo lectivo y cubrir gastos inevitables que se concentran entre febrero y marzo, como útiles escolares, indumentaria, mochilas, transporte y materiales educativos. Sin embargo, todos los años miles de familias pierden este beneficio por no cumplir con un requisito administrativo clave dentro del plazo establecido por la ANSES.
Qué es la Ayuda Escolar Anual y cuánto se cobra en 2026
La Ayuda Escolar Anual es un beneficio que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social a las familias que cobran la AUH o las Asignaciones Familiares y tienen hijos en edad escolar. Se trata de un pago único anual, que se acredita una sola vez por cada hijo y no reemplaza ni modifica el monto mensual de la asignación.
En 2026, el valor de la Ayuda Escolar fue actualizado y se ubica en $85.000 por hijo, una cifra que busca reforzar los ingresos familiares en uno de los momentos del año donde los gastos educativos se disparan. El monto se suma al haber habitual de la AUH, pero solo se libera si se cumple con el trámite correspondiente.
El trámite clave que define si se cobra o no
Aunque el beneficio existe y está vigente, ANSES no paga la Ayuda Escolar si no se acredita la escolaridad del menor. Este punto es central: el organismo exige todos los años la presentación del Certificado Escolar, incluso si el niño ya asistía a la escuela en períodos anteriores.
En otras palabras, el pago no se activa automáticamente para todos los titulares. Si el certificado no está cargado y validado en el sistema, el dinero no se acredita, sin excepciones.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES
El pago de $85.000 por hijo está destinado a quienes cumplan con los siguientes requisitos:
Ser titular de la AUH o de Asignaciones Familiares.
Tener hijos en edad escolar, desde nivel inicial hasta el secundario inclusive.
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
Acreditar la escolaridad del menor mediante el Certificado Escolar oficial.
Este último punto es determinante: si no se presenta el certificado, ANSES no libera el pago, aun cuando el beneficiario cumpla con todas las demás condiciones.
Cómo saber si ANSES paga la Ayuda Escolar de $85.000
Para verificar si el pago está acreditado, pendiente o directamente no registrado, ANSES habilitó un trámite 100% online que puede realizarse desde cualquier dispositivo:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir al menú “Hijos” y seleccionar “Certificado Escolar”.
Revisar el estado del beneficio: liquidado, pendiente o no presentado.
En muchos casos, el pago no aparece porque el Certificado Escolar no fue cargado o validado, incluso cuando el niño ya concurre a la escuela desde hace años. Este es uno de los errores más frecuentes que impide cobrar el refuerzo.
Por qué ANSES puede no pagar el extra de $85.000
El motivo principal por el que los titulares de AUH no cobran la Ayuda Escolar es la falta de presentación del Certificado Escolar. ANSES exige que este trámite se realice todos los años, sin excepción.
Además, pueden producirse demoras o rechazos si:
Los datos personales o del grupo familiar no están actualizados.
La institución educativa no completó correctamente el formulario.
El trámite fue iniciado, pero no se subió el certificado a la plataforma.
Desde el organismo advierten que no alcanza con imprimir el formulario o llevarlo a la escuela: si el documento no se carga nuevamente en Mi ANSES, el pago no se habilita.
Paso a paso: cómo presentar el Certificado Escolar y asegurar el cobro
Para no perder el pago de $85.000 por hijo, es fundamental seguir este procedimiento:
Ingresar a Mi ANSES.
Generar el Certificado Escolar por cada hijo.
Imprimir el formulario.
Llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.
Sacar una foto clara y legible del formulario completo.
Subirla a Mi ANSES y esperar la validación.
Atención: si el certificado no se sube a la plataforma, el trámite queda incompleto y el pago no se acredita, aunque la escuela haya firmado el formulario.
Hasta cuándo hay tiempo para cobrar la Ayuda Escolar
ANSES establece plazos administrativos para la presentación del Certificado Escolar. Si bien el pago suele acreditarse entre febrero y marzo, el trámite puede realizarse con anticipación para evitar demoras.
Cuanto antes se complete la carga, más rápido se libera el dinero. Quienes no lo hagan dentro del plazo corren el riesgo de perder el beneficio o cobrarlo varios meses después, cuando el refuerzo ya perdió impacto frente a los gastos escolares.
Otros pagos extra que pueden cobrar los titulares de AUH
Además de la Ayuda Escolar Anual, los beneficiarios de la AUH pueden acceder a otros ingresos complementarios, todos compatibles entre sí:
El 20% retenido de la AUH, que se cobra al presentar la Libreta AUH.
La Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos.
El Complemento Leche – Plan 1000 Días, para familias con niños pequeños o embarazadas.
Cada uno de estos beneficios requiere controles y trámites específicos, pero en conjunto pueden representar una diferencia significativa en el ingreso mensual del hogar.
Calendario de pagos AUH y AUE: enero
ANSES confirmó el cronograma de pagos de enero para AUH y AUE, organizado por terminación de DNI.