ANSES tiene un pago retenido para AUH: cómo destrabar el 20% acumulado

Ese requisito es la presentación de la Libreta AUH, un documento obligatorio que acredita que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

En términos concretos, si la Libreta AUH no se presenta, el dinero retenido no se paga, incluso si la familia cobró la asignación durante todo el año sin interrupciones.

ANSES_calendario

Libreta AUH 2026: el trámite que destraba el pago retenido

ANSES confirmó que ya está habilitado el trámite para presentar la Libreta AUH correspondiente a 2025, que es la que permite cobrar el 20% acumulado. Se trata de un procedimiento anual y obligatorio para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

Desde el organismo previsional remarcan que la Libreta AUH no es un formulario genérico, sino un documento que debe generarse exclusivamente desde Mi ANSES. Es el único formato válido para realizar la presentación, tanto de manera presencial como online.

Además de habilitar el cobro del dinero retenido, la presentación de la Libreta AUH también es el paso indispensable para acceder a la Ayuda Escolar Anual, otro de los pagos complementarios más importantes del sistema.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH

Uno de los datos clave es el plazo. ANSES informó que extendió la fecha límite hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta AUH 2025. Quienes completen el trámite dentro de ese período podrán cobrar el 20% retenido sin inconvenientes.

El organismo advierte que no conviene esperar al último momento, ya que pueden producirse demoras administrativas o rechazos si la documentación no está correctamente cargada.

La presentación puede hacerse de tres maneras:

A través de Mi ANSES , de forma online.

En operativos territoriales del organismo.

En las oficinas de ANSES, sin necesidad de turno previo.

Qué información debe tener la Libreta AUH

La Libreta AUH funciona como un certificado integral que reúne datos de distintas áreas. Por un lado, incluye un apartado educativo, que debe ser completado por la escuela a la que asiste el menor. Allí se certifica la asistencia regular durante el ciclo lectivo.

Por otro lado, el formulario cuenta con secciones de salud y vacunación, que deben ser completadas por el centro médico donde el niño realiza sus controles. En ese espacio se acredita el cumplimiento del calendario obligatorio.

Ambas partes son necesarias: si falta una sola firma o sello, ANSES puede rechazar el trámite.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% extra

Para facilitar el trámite, ANSES simplificó el proceso y permite realizar gran parte de la gestión de manera digital. El procedimiento es el siguiente:

Primero, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se puede usar la app oficial del organismo.

Dentro del sistema, se debe ir a la sección Hijos > Libreta AUH y revisar qué datos aparecen como pendientes para cada hijo o persona a cargo.

Si falta completar alguna información, el siguiente paso es generar la Libreta AUH. El sistema permite descargarla en formato digital o enviarla por correo electrónico.

Luego, es necesario imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la escuela y/o centro de salud, según corresponda, para que sea completado y firmado por las autoridades.

Una vez que la Libreta está completa, se debe sacar una foto clara del formulario. ANSES recomienda hacerlo sobre una superficie plana, bien iluminada, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas del papel y que la imagen no esté borrosa.

La foto debe cumplir con algunos requisitos técnicos: formato JPG, peso menor a 3 MB y sin arrugas visibles en el papel.

Finalmente, hay que volver a ingresar a Mi ANSES, seleccionar nuevamente Hijos > Libreta AUH y subir la imagen para finalizar la presentación.

Por qué conviene hacer el trámite cuanto antes

Desde ANSES recuerdan que el pago del 20% retenido no se acredita de forma inmediata. Una vez presentada la Libreta, el organismo debe validar la información, lo que puede demorar varias semanas.

Por eso, completar el trámite con anticipación permite evitar retrasos y asegurarse de cobrar el dinero en el menor tiempo posible. Quienes se demoren corren el riesgo de postergar el cobro varios meses o incluso perderlo si no cumplen con el plazo.