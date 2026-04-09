Las fotos que Mauro Icardi encontró y confirmarían la infidelidad de Wanda Nara con Agustín Bernasconi

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“Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”, recordó la conductora, confirmando así lo que durante años fue solo un trascendido.

No obstante, la historia no terminó ahí. Lo que no sucedió en aquel entonces, habría ocurrido tiempo después, cuando Wanda ya estaba separada de Icardi. Según deslizó Yanina, tras su ruptura con L-Gante, la empresaria finalmente habría concretado ese acercamiento pendiente: “Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro.

Por su parte, Majo Martino reforzó la versión con contundencia: “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

En ese contexto, Yanina Latorre fue más allá y sugirió que la elección de Bernasconi como coprotagonista de la serie no sería casual. “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, afirmó.

Ahora, con este nuevo escenario sobre la mesa, la gran incógnita es cómo impactará esta situación en su presente sentimental. ¿Qué pensará Martín Migueles al ver a su pareja compartir proyecto con alguien con quien, según dicen, tuvo algo más que buena onda?

Wanda Nara y Agustín Bernasconi nuevamente juntos - captura SQP

Cuál es la explosiva verdad que reveló el hermano de Mauro Icardi que salpica a Wanda Nara

En una entrevista que no pasó desapercibida, Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi, estuvo este miércoles en el ciclo televisivo La Mañana con Moria (El Trece) y terminó ratificando una información que venía circulando en los medios desde hacía un tiempo. El tatuador se metió de lleno en un tema sensible y aportó precisiones sobre la situación patrimonial de su entorno familiar.

Durante la charla, Guido sorprendió al revelar que la propiedad ubicada en Rosario, donde vive actualmente su padre, Juan Carlos Icardi, figura legalmente a nombre de Wanda Nara. "Siempre estuvo a nombre de Wanda", afirmó sin rodeos, dejando en claro que no se trata de un cambio reciente ni de una maniobra de último momento.

Lejos de quedarse ahí, el hermano del futbolista amplió cómo fue el origen de esa vivienda y quiénes participaron en la operación. “La compraron cuando recién se casaron con Wanda, mi hermano creo que la compró. La compraron entre ellos”, explicó, dando a entender que fue una decisión conjunta de la pareja en los primeros años de relación. Además, precisó que la adquisición se concretó hace más de una década, aproximadamente entre 13 y 14 años atrás.

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En ese contexto, el intercambio sumó tensión cuando una de las panelistas lanzó una frase tajante: "La que paga impuestos es Wanda". Sin embargo, Guido intervino de inmediato para desmentir esa versión: "No, el que paga impuestos es mi papá", aclaró, marcando una diferencia clave sobre cómo se sostiene actualmente la propiedad.

Sobre el final, la conversación tomó un tono más personal cuando el periodista Gustavo Méndez quiso indagar sobre la realidad económica de su padre. Allí, Guido fue contundente al referirse a los rumores que circularon en torno a una supuesta situación delicada. “Mi viejo económicamente no puede tirar manteca al techo, pero no pasa ninguna necesidad. Hay mucha gente que dijo que estaba en la miseria. Mi padre es una persona honrada, muy humilde, pero que se gana su dinero”, sostuvo, dejando en claro su postura y saliendo al cruce de las versiones más extremas.