La triste noticia que golpea a Gastón Pauls y su hija Muna: "Gracias por tanto"

Gastón Pauls también despidió a su amado perro en medio de la profunda tristeza: “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”, escribió eligiendo la misma foto que compartió su hija desde vía Instagram. Y en otro posteo expresó con tristeza: "Te amor por siempre Grou".

Cabe recordar que Muna es la hija mayor de los actores Agustina Cherri y Gastón Pauls, quienes fueron pareja entre 2007 y 2014, y también tienen a Nilo, quien nació en 2011. Pese a la separación, los artistas mantienen una gran relación como familia desde aquel entonces.

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Muna Pauls Cherri presentó a su novio con una especial foto

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, se mostró por primera vez enamorada en las redes sociales, escribió una romántica dedicatoria y abrió la puerta a su intimidad.

Desde su perfil de Instagram, la joven dejó ver el gran presente emocional que está viviendo y expuso lo que siente a corazón abierto, confirmando que está en pareja y feliz.

“Mi amor, amor, amor. Te amo”, describió Muna en un posteo que no pasó desapercibido y que rápidamente se llenó de “me gusta” y comentarios de apoyo.

La publicación reflejó la intensidad del vínculo que mantiene y dejó en evidencia lo importante que es esta relación en su vida actual, algo que ya había comentado en algunas entrevistas.

“Estoy de novia, estoy muy enamorada y estoy muy bien”, expresó Muna a fines de 2025 con total naturalidad, dejando en claro el bienestar que le genera esa relación que por ese entonces prefería preservar de lo público.

Además, la hija de Cherri y Pauls reveló que su pareja es alguien que forma parte de su círculo cercano desde hace tiempo. “Es mi vecino, lo conozco hace muchos años”, admitió.