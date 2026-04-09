A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ANGUSTIA

La triste noticia que golpea a Gastón Pauls y su hija Muna: "Gracias por tanto"

El actor y conductor Gastón Pauls y su hija Muna compartieron una dolorosa noticia en las redes acompañado de emotivos mensajes por la pérdida de un ser muy querido.

9 abr 2026, 10:45
La triste noticia que golpea a Gastón Pauls y su hija Muna: Gracias por tanto
La triste noticia que golpea a Gastón Pauls y su hija Muna: Gracias por tanto

La triste noticia que golpea a Gastón Pauls y su hija Muna: "Gracias por tanto"

Se sabe que las mascotas son parte de la familia de cada uno y llenan de alegría y amor a cada hogar. Por eso, la ausencia de ese integrante tan especial suele calar hondo en el corazón de todos.

Desde sus historias de Instagram, Gastón Pauls y su hija Muna Pauls despidieron con profundo dolor a su perrito Groucho, que los acompañó durante muchos años.

Leé también

A sus 16 años, Muna Pauls Cherri mostró por primera vez a su novio: la foto

A sus 16 años, Muna Pauls Cherri mostró por primera vez a su novio: la foto

El actor y conductor y su hija compartieron varias historias desde las redes sociales con imágenes con su fiel mascota sumados a tristes mensajes por su reciente partida.

muna pauls dolorosa despedida a su perro groucho

“Gracias por tanto Groucho. Volá alto amigo”, expresaron los dos en una fuerte imagen sosteniéndole las patitas y acariciándolo. “Te amo para siempre, enojón”, expresó la joven en otra postal de su perro mirando hacia adelante sentado en el pasto al aire libre.

Gastón Pauls también despidió a su amado perro en medio de la profunda tristeza: “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”, escribió eligiendo la misma foto que compartió su hija desde vía Instagram. Y en otro posteo expresó con tristeza: "Te amor por siempre Grou".

Cabe recordar que Muna es la hija mayor de los actores Agustina Cherri y Gastón Pauls, quienes fueron pareja entre 2007 y 2014, y también tienen a Nilo, quien nació en 2011. Pese a la separación, los artistas mantienen una gran relación como familia desde aquel entonces.

gaston pauls dolorosa despedida a su perro groucho

Muna Pauls Cherri presentó a su novio con una especial foto

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, se mostró por primera vez enamorada en las redes sociales, escribió una romántica dedicatoria y abrió la puerta a su intimidad.

Desde su perfil de Instagram, la joven dejó ver el gran presente emocional que está viviendo y expuso lo que siente a corazón abierto, confirmando que está en pareja y feliz.

“Mi amor, amor, amor. Te amo”, describió Muna en un posteo que no pasó desapercibido y que rápidamente se llenó de “me gusta” y comentarios de apoyo.

La publicación reflejó la intensidad del vínculo que mantiene y dejó en evidencia lo importante que es esta relación en su vida actual, algo que ya había comentado en algunas entrevistas.

“Estoy de novia, estoy muy enamorada y estoy muy bien”, expresó Muna a fines de 2025 con total naturalidad, dejando en claro el bienestar que le genera esa relación que por ese entonces prefería preservar de lo público.

Además, la hija de Cherri y Pauls reveló que su pareja es alguien que forma parte de su círculo cercano desde hace tiempo. “Es mi vecino, lo conozco hace muchos años”, admitió.

IG Muna Pauls y su novio

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gastón Pauls Muna Pauls

Lo más visto