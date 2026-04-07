Atención AUH: quiénes cobran el extra de $108.062 a partir de esta semana

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Montos totales: cuánto cobra una familia de AUH con el extra

Al sumar el haber neto de la asignación (que tras el aumento de abril queda en $109.332) más el adicional alimentario, los montos finales que se verán en el cajero son los siguientes:

AUH con 1 hijo: $109.332 + $52.250 = $161.582 .

AUH con 2 hijos: $218.664 + $81.936 = $300.600 .

AUH con 3 hijos: $327.996 + $108.062 = $436.058.

Tarjeta Alimentar: ¿hay que anotarse para cobrarla?

Una de las dudas más frecuentes es si existe un formulario de inscripción. La respuesta de ANSES es no. El cruce de datos es automático entre el organismo previsional y el Ministerio de Capital Humano.

Solo debés cumplir con estos requisitos:

Tener hijos de hasta 17 años inclusive.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo.

Calendario de pagos: cuándo se acredita la Tarjeta Alimentar en abril

El cronograma sigue la terminación del DNI de los titulares de la asignación: