Atención AUH: quiénes cobran el extra de $108.062 a partir de esta semana
Con la suba del 2,9% en las asignaciones, los beneficiarios de AUH verán un refuerzo en sus cuentas gracias a la Tarjeta Alimentar. Una familia con tres hijos puede alcanzar los $436.000 en mano sumando ambos conceptos. Repasá el calendario de pagos por terminación de DNI.
Atención AUH: quiénes cobran el extra de $108.062 a partir de esta semana
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) percibirán este mes un ingreso adicional clave para la canasta básica: el extra de la Tarjeta Alimentar. Este beneficio, que se acredita de forma automática, representa un refuerzo fundamental que, en el caso de las familias numerosas, supera los $108.000 mensuales.
A diferencia de los haberes de la ANSES, que suben un 2,9% en abril por movilidad, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen fijos, pero su impacto en el bolsillo sigue siendo el componente más fuerte del cobro total.
De cuánto es la Tarjeta Alimentar en abril
El monto que cada beneficiario recibe depende exclusivamente de la cantidad de hijos menores de 14 años (o sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad) que estén registrados en la base de datos de ANSES:
Familias con un hijo: reciben un extra de $52.250.
Familias con dos hijos: reciben un extra de $81.936.
Familias con tres hijos o más: reciben un extra de $108.062.
Dato Clave: este dinero no requiere de una tarjeta física obligatoria; el monto se deposita directamente en la misma cuenta y en la misma fecha en la que se cobra la AUH.
Montos totales: cuánto cobra una familia de AUH con el extra
Al sumar el haber neto de la asignación (que tras el aumento de abril queda en $109.332) más el adicional alimentario, los montos finales que se verán en el cajero son los siguientes:
AUH con 1 hijo: $109.332 + $52.250 = $161.582.
AUH con 2 hijos: $218.664 + $81.936 = $300.600.
AUH con 3 hijos: $327.996 + $108.062 = $436.058.
Tarjeta Alimentar: ¿hay que anotarse para cobrarla?
Una de las dudas más frecuentes es si existe un formulario de inscripción. La respuesta de ANSES es no. El cruce de datos es automático entre el organismo previsional y el Ministerio de Capital Humano.
Solo debés cumplir con estos requisitos:
Tener hijos de hasta 17 años inclusive.
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo.
Calendario de pagos: cuándo se acredita la Tarjeta Alimentar en abril
El cronograma sigue la terminación del DNI de los titulares de la asignación: