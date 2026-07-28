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Polémica en la F1: el ranking inglés que liquidó a Franco Colapinto tras el GP de Hungría

Un periodista de The Race ubicó al argentino 20° y a Pierre Gasly 1° pese a terminar a tres puestos en pista. El análisis y los atenuantes del fin de semana.

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Franco Colapinto

Franco Colapinto

El cierre de la primera parte de la temporada de la Máxima dejó un encendido debate en las plataformas digitales por la evaluación de los rendimientos individuales. El periodista Edd Straw, de The Race, publicó su escalafón de rendimiento y ubicó a Pierre Gasly primero entre 22 pilotos y al argentino en el puesto 20. En carrera, la diferencia entre ambos fue de tres posiciones (12° y 15°).

Leé también Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

La brecha otorgada por el medio británico despertó duras respuestas por parte de los fanáticos del pilarense. Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría, tres posiciones detrás de su compañero Pierre Gasly, pero en el ranking de rendimiento del fin de semana elaborado por el periodista Edd Straw para The Race, la diferencia fue otra: el francés primero entre los 22 pilotos de la grilla y el argentino en el puesto 20. Una brecha de veinte lugares para una diferencia de tres en pista que generó una polémica inmediata entre los fanáticos del piloto bonaerense.

La fundamentación de la publicación inglesa se basó en el desarrollo global de las tandas previas. El análisis de Straw tiene su propia lógica. The Race pondera el rendimiento a lo largo de todo el fin de semana, no solo el resultado de carrera, con la clasificación del sábado como "vuelta cero" que sienta las bases de lo que viene. Bajo ese criterio, el veredicto sobre Gasly fue elogioso: "Maximizó el paquete de Alpine y tuvo una ventaja clara sobre su compañero de equipo." El francés largó 12°, terminó 12° y ejecutó una parada adicional con el auto de seguridad virtual que le permitió completar una carrera impecable.

Por qué fue tan dura la crítica del medio inglés contra Franco Colapinto

A la hora de juzgar el desempeño del piloto bonaerense, el especialista británico fue severo aunque consideró un imponderable inicial. La evaluación sobre Colapinto fue considerablemente más dura. Straw sí reconoció un factor atenuante: el argentino no participó en la FP1 porque debió ceder su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron, algo obligatorio por reglamento para pilotos con poca experiencia. Esa pérdida de rodaje le impidió ajustar la configuración del auto antes del parque cerrado y Colapinto lo explicó así tras la clasificación, ya que el monoplaza estaba fuera de la ventana con la que se siente cómodo y el comportamiento era difícil de comprender.

Pese a ese imprevisto reglamentario, el análisis del medio se centró en un incidente puntual del domingo: Straw apuntó principalmente a la salida de pista en la curva 4 en la primera vuelta, que le costó dos posiciones y fue "la principal razón de la divergencia entre su carrera y la de Gasly." El veredicto final fue que Colapinto estuvo "un paso por detrás" en un "fin de semana deceionante."

Por qué generó polémica la desproporción en el ranking de The Race

La disparidad entre la ubicación en el clasificador oficial y el listado analítico reavivó la discusión entre los seguidores del automovilismo. Lo que generó el debate fue la desproporción entre la diferencia en carrera y la del ranking. Tres posiciones en pista contra 20 en la evaluación. Los fanáticos de Colapinto señalaron que el contexto de la FP1 perdida, el problema de configuración y un solo error en la primera vuelta no justifican semejante distancia en la tabla.

Ante los cuestionamientos, la propia metodología de la publicación aclara la variabilidad de estas puntuaciones: El propio criterio de The Race aclara que la clasificación "fluctuará significativamente de un fin de semana a otro" y que no refleja las cualidades generales de cada piloto, sino el desempeño en una fecha específica.

¿Cómo quedó Alpine en el campeonato tras el GP de Hungría de F1?

En el plano general del equipo, el saldo deportivo de la fecha no entregó sumatoria para el campeonato de constructores. El GP de Hungría cerró la primera parte de la temporada 2026 con un resultado en blanco para Alpine: ninguno de sus pilotos sumó puntos por segunda vez en el año. Gasly es 10° en el campeonato con 42 unidades y Colapinto es 12° con 19.

Tras el receso de verano de la categoría reina, la actividad volverá a ponerse en marcha a fines de agosto: La segunda mitad de la temporada arrancará el viernes 21 de agosto con el inicio del GP de Países Bajos.

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