Polémica en la F1: el ranking inglés que liquidó a Franco Colapinto tras el GP de Hungría

Pese a ese imprevisto reglamentario, el análisis del medio se centró en un incidente puntual del domingo: Straw apuntó principalmente a la salida de pista en la curva 4 en la primera vuelta, que le costó dos posiciones y fue "la principal razón de la divergencia entre su carrera y la de Gasly." El veredicto final fue que Colapinto estuvo "un paso por detrás" en un "fin de semana deceionante."

Por qué generó polémica la desproporción en el ranking de The Race

La disparidad entre la ubicación en el clasificador oficial y el listado analítico reavivó la discusión entre los seguidores del automovilismo. Lo que generó el debate fue la desproporción entre la diferencia en carrera y la del ranking. Tres posiciones en pista contra 20 en la evaluación. Los fanáticos de Colapinto señalaron que el contexto de la FP1 perdida, el problema de configuración y un solo error en la primera vuelta no justifican semejante distancia en la tabla.

Ante los cuestionamientos, la propia metodología de la publicación aclara la variabilidad de estas puntuaciones: El propio criterio de The Race aclara que la clasificación "fluctuará significativamente de un fin de semana a otro" y que no refleja las cualidades generales de cada piloto, sino el desempeño en una fecha específica.

¿Cómo quedó Alpine en el campeonato tras el GP de Hungría de F1?

En el plano general del equipo, el saldo deportivo de la fecha no entregó sumatoria para el campeonato de constructores. El GP de Hungría cerró la primera parte de la temporada 2026 con un resultado en blanco para Alpine: ninguno de sus pilotos sumó puntos por segunda vez en el año. Gasly es 10° en el campeonato con 42 unidades y Colapinto es 12° con 19.

Tras el receso de verano de la categoría reina, la actividad volverá a ponerse en marcha a fines de agosto: La segunda mitad de la temporada arrancará el viernes 21 de agosto con el inicio del GP de Países Bajos.