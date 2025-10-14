La principal ventaja es que las cuotas son fijas, lo que brinda previsibilidad a las familias en un contexto de precios inestables.

Cada entidad define sus propias condiciones, pero en general se solicita:

Ser titular activo de la Asignación Universal por Hijo .

Cobrar la prestación en el mismo banco donde se acreditará el préstamo.

Cumplir con los ingresos mínimos exigidos según el monto elegido.

No superar los límites de endeudamiento personal establecidos por la entidad.

El simulador online permite verificar de forma inmediata si el solicitante cumple los requisitos y cuál sería el monto máximo disponible.

¿Cómo usar el simulador online de los bancos?

simulador provincia anses.jpg AUH de ANSES: cómo pedir el crédito de $1 millón paso a paso en 2025

El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen en sus páginas oficiales un simulador de préstamos personales destinado a beneficiarios de programas sociales.

Esta herramienta gratuita permite conocer en segundos:

Valor de la cuota mensual según el monto y el plazo elegido.

Tasa de interés vigente y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual) .

Ingreso mínimo requerido para acceder al crédito.

Total a devolver al finalizar el préstamo.

Por ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 72 meses arroja una cuota fija promedio de $66.508,24, aunque el valor final puede variar según el perfil crediticio.

De esta forma, los beneficiarios pueden planificar mejor sus gastos sin sorpresas financieras.

Paso a paso: cómo solicitar el préstamo AUH 2025

El trámite se realiza de forma 100 % digital, desde el home banking o la app móvil de la entidad correspondiente.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a la web o app del banco (Nación o Provincia) .

Acceder con usuario y clave de home banking.

Ir a la sección Préstamos personales .

Elegir el monto y el plazo de devolución .

Consultar el valor de la cuota en el simulador.

Confirmar la solicitud y esperar la aprobación.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.

El pago de cada cuota se debita automáticamente del mismo banco donde el beneficiario cobra la AUH ANSES.

¿Cuándo se cobra la AUH ANSES en octubre 2025?

calendario .jpg AUH de ANSES: cómo pedir el crédito de $1 millón paso a paso en 2025

La ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares.

El esquema contempla un ajuste por movilidad del 1,88 % y el mantenimiento del bono de $70.000 para los jubilados que perciben la mínima.

Las fechas de cobro para la AUH y AUE son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Durante este mes, ANSES retendrá el 20 % de los haberes correspondientes, monto que se reintegra una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación de los menores a cargo.

Qué tener en cuenta antes de solicitar el crédito

Antes de iniciar el trámite, es fundamental revisar las condiciones y evaluar la capacidad de pago mensual.

El simulador de crédito permite comparar distintos escenarios (por ejemplo, 36, 48 o 72 cuotas) para elegir el más conveniente según el ingreso familiar.

También se recomienda verificar:

Que la cuenta bancaria esté activa y vinculada a la AUH.

Que no haya otras deudas vigentes que comprometan la capacidad de pago.

Que el monto solicitado no supere el 40 % del ingreso mensual total.

Esta información ayuda a evitar demoras o rechazos y permite planificar con responsabilidad el uso del dinero recibido.