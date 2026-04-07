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Jubilados: cómo activar el beneficio automático de ANSES para pagar menos en farmacias

Más allá de los bonos y aumentos, ANSES ofrece una red de beneficios en 7.000 comercios para jubilados y beneficiarios de asignaciones. Conocé cómo funciona el sistema de reintegros automáticos, los rubros incluidos y qué días conviene hacer las compras para ahorrar

Jubilados: cómo activar el beneficio automático de ANSES para pagar menos en farmacias

Jubilados: cómo activar el beneficio automático de ANSES para pagar menos en farmacias

En medio de la actualización de haberes y el pago de bonos, existe una herramienta de alivio al bolsillo que suele pasar desapercibida: el programa Beneficios ANSES. Esta iniciativa permite a jubilados y pensionados acceder a reintegros y descuentos directos en compras de alimentos, farmacia, indumentaria y artículos de limpieza en más de 12.000 puntos de venta en todo el país.

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A diferencia de otros programas que requieren inscripciones complejas, este beneficio se activa de forma automática al utilizar la tarjeta de débito donde se percibe la prestación previsional.

Beneficios ANSES: en qué consisten los descuentos de abril

El programa está diseñado para compras realizadas los días lunes (aunque muchos comercios extienden el beneficio a otros días de la semana) y ofrece:

  • 10% de reintegro en alimentos y productos de primera necesidad en grandes cadenas de supermercados.

  • Hasta 20% de descuento en rubros específicos como perfumería, farmacia y artículos para el hogar.

  • Sin tope de reintegro en muchos de los comercios adheridos, lo que permite un ahorro significativo en compras mensuales grandes.

Beneficios ANSES: quiénes pueden usar este beneficio en 2026

El programa alcanza a casi todos los beneficiarios que cobran a través del organismo, incluyendo:

  • Jubilados y pensionados (haber mínimo y superiores).

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

  • Beneficiarios de Prestación por Desempleo y Progresar.

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Cómo funciona: el paso a paso para ahorrar

Para que el descuento se haga efectivo, no hace falta presentar ningún cupón ni avisar al cajero previamente. Solo se deben seguir estos pasos:

  • Uso de la tarjeta de débito: la compra debe pagarse sí o sí con la tarjeta asociada a la cuenta bancaria de ANSES.

  • Comercios adheridos: el local debe formar parte de la red de Beneficios ANSES (se puede consultar el listado por zona en la web oficial del organismo).

  • Acreditación: el reintegro del 10% se acredita automáticamente en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra.

¿Por qué es un beneficio poco utilizado?

Según datos del sector, muchos beneficiarios desconocen que su tarjeta de débito funciona como una "llave" de descuentos. El uso inteligente de estos reintegros puede representar un ahorro de entre $15.000 y $25.000 adicionales por mes.

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