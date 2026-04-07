Jubilados: cómo activar el beneficio automático de ANSES para pagar menos en farmacias

Jubilados y pensionados (haber mínimo y superiores).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

Beneficiarios de Prestación por Desempleo y Progresar.

Jubilados_ANSES

Cómo funciona: el paso a paso para ahorrar

Para que el descuento se haga efectivo, no hace falta presentar ningún cupón ni avisar al cajero previamente. Solo se deben seguir estos pasos:

Uso de la tarjeta de débito: la compra debe pagarse sí o sí con la tarjeta asociada a la cuenta bancaria de ANSES.

Comercios adheridos: el local debe formar parte de la red de Beneficios ANSES (se puede consultar el listado por zona en la web oficial del organismo).

Acreditación: el reintegro del 10% se acredita automáticamente en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra.

¿Por qué es un beneficio poco utilizado?

Según datos del sector, muchos beneficiarios desconocen que su tarjeta de débito funciona como una "llave" de descuentos. El uso inteligente de estos reintegros puede representar un ahorro de entre $15.000 y $25.000 adicionales por mes.