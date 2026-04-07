AUH y SUAF de ANSES confirman el nuevo cobro tras el aumento del 2,9%. en abril

AUH (Asignación Universal por Hijo): El monto bruto asciende a $136.666 por cada hijo. El pago neto mensual (80%) se sitúa en $109.332 .

SUAF (Asignaciones Familiares): El valor de la prestación depende del rango de ingresos, con un tope máximo para el primer tramo que se equipara al de la asignación universal para los salarios más bajos.

Hijos con Discapacidad: El valor bruto para la AUH alcanza los $445.003, con una liquidación directa de $356.002.

Es relevante recordar que para el SUAF, a mayor ingreso del grupo familiar, menor es el monto que se percibe por cada asignación, siguiendo la tabla de escalas vigente.

¿Cuáles son los topes de ingresos para cobrar en ANSES este mes?

Para garantizar la continuidad del beneficio en abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social evalúa los ingresos de los titulares. Los límites actualizados para evitar la suspensión de la prestación son:

Tope individual SUAF: Ningún integrante del grupo puede superar los $2.801.551 .

Tope familiar SUAF: La sumatoria de ingresos del hogar no debe exceder los $5.603.101 .

Tope AUH: El ingreso del titular debe ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $357.800.

Superar estos techos salariales implica la baja automática de la asignación, ya que el sistema detecta que la situación económica del grupo familiar queda por fuera de los parámetros de asistencia estatal.

¿Cómo gestionar la Ayuda Escolar de $85.000 si no se cobró?

Para los beneficiarios de AUH y SUAF de ANSES que no recibieron el pago automático el mes pasado, el organismo habilitó el reclamo mediante el certificado de escolaridad. Este documento es obligatorio para acreditar la asistencia de los menores de entre 45 días y 17 años a instituciones oficiales. Una vez que el formulario es validado, el dinero de los $85.000 se deposita en un plazo de hasta 60 días.

El trámite puede realizarse a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial. Se recomienda completar la carga a la brevedad para asegurar el refuerzo económico destinado al ciclo lectivo 2026. Cabe aclarar que los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES no son otorgados por el organismo en la actualidad, por lo que este pago es una asignación directa no reintegrable.

¿Cuándo se cobra la AUH y el SUAF de ANSES en abril por DNI?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las asignaciones familiares y universales en abril de 2026 es el siguiente: