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AUH y SUAF de ANSES confirman el nuevo cobro tras el aumento del 2,9%. en abril

Se oficializaron los valores de la AUH y el SUAF de ANSES en abril de 2026. Tras la aplicación del incremento por movilidad, los beneficiarios de las asignaciones familiares cuentan con un nuevo esquema de cobro mensual que impactará en las cuentas de millones de trabajadores y desempleados.

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AUH y SUAF de ANSES confirman el nuevo cobro tras el aumento del 2,9%. en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los titulares de asignaciones familiares perciben este mes una actualización directa en sus haberes. En abril de 2026, la AUH de ANSES y el SUAF reciben un aumento del 2,9%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en febrero. Este ajuste técnico se aplica bajo la modalidad de movilidad mensual vigente, garantizando que el poder adquisitivo de los beneficiarios acompañe la evolución de los precios de la canasta básica.

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El cronograma de acreditación de haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social inicia el viernes 10 de abril, organizándose por la terminación del DNI. Junto con el nuevo monto de la asignación, los beneficiarios de la AUH acceden de forma unificada a la Tarjeta Alimentar, mientras que los trabajadores del SUAF verán reflejado el incremento según el rango salarial en el que se encuentren. Es importante destacar que, para mantener el derecho al cobro, el organismo realiza controles mensuales sobre los ingresos del grupo familiar.

En abril de 2026, los montos de la AUH de ANSES y el SUAF presentan diferencias estructurales según la condición laboral del titular. Mientras que la asignación universal tiene un valor fijo, las asignaciones familiares para trabajadores registrados funcionan mediante un sistema de escalas. Además, quienes no percibieron el refuerzo de la Ayuda Escolar de $85.000 en marzo, cuentan con la posibilidad de gestionar el pago manual mediante la presentación del certificado de escolaridad en las oficinas del organismo.

¿Cuánto se cobra por AUH y SUAF de ANSES en abril con el aumento?

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026
AUH y SUAF de ANSES confirman el nuevo cobro tras el aumento del 2,9%. en abril

AUH y SUAF de ANSES confirman el nuevo cobro tras el aumento del 2,9%. en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció los valores definitivos tras la última actualización por movilidad. Con el incremento del 2,9%, los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares quedan configurados de la siguiente manera:

  • AUH (Asignación Universal por Hijo): El monto bruto asciende a $136.666 por cada hijo. El pago neto mensual (80%) se sitúa en $109.332.

  • SUAF (Asignaciones Familiares): El valor de la prestación depende del rango de ingresos, con un tope máximo para el primer tramo que se equipara al de la asignación universal para los salarios más bajos.

  • Hijos con Discapacidad: El valor bruto para la AUH alcanza los $445.003, con una liquidación directa de $356.002.

Es relevante recordar que para el SUAF, a mayor ingreso del grupo familiar, menor es el monto que se percibe por cada asignación, siguiendo la tabla de escalas vigente.

¿Cuáles son los topes de ingresos para cobrar en ANSES este mes?

Para garantizar la continuidad del beneficio en abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social evalúa los ingresos de los titulares. Los límites actualizados para evitar la suspensión de la prestación son:

  • Tope individual SUAF: Ningún integrante del grupo puede superar los $2.801.551.

  • Tope familiar SUAF: La sumatoria de ingresos del hogar no debe exceder los $5.603.101.

  • Tope AUH: El ingreso del titular debe ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $357.800.

Superar estos techos salariales implica la baja automática de la asignación, ya que el sistema detecta que la situación económica del grupo familiar queda por fuera de los parámetros de asistencia estatal.

¿Cómo gestionar la Ayuda Escolar de $85.000 si no se cobró?

Para los beneficiarios de AUH y SUAF de ANSES que no recibieron el pago automático el mes pasado, el organismo habilitó el reclamo mediante el certificado de escolaridad. Este documento es obligatorio para acreditar la asistencia de los menores de entre 45 días y 17 años a instituciones oficiales. Una vez que el formulario es validado, el dinero de los $85.000 se deposita en un plazo de hasta 60 días.

El trámite puede realizarse a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial. Se recomienda completar la carga a la brevedad para asegurar el refuerzo económico destinado al ciclo lectivo 2026. Cabe aclarar que los créditos para beneficiarios que cobran en ANSES no son otorgados por el organismo en la actualidad, por lo que este pago es una asignación directa no reintegrable.

¿Cuándo se cobra la AUH y el SUAF de ANSES en abril por DNI?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las asignaciones familiares y universales en abril de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

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