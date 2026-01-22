AUH de ANSES: cómo se compone un monto de más de $108.000

El aumento se acredita junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todas las personas que cumplen los requisitos de la asignación. No requiere inscripción previa ni gestiones adicionales ante ANSES.

Con esta suba, la asignación principal acompaña parcialmente la inflación, aunque el impacto real en el bolsillo depende de si el grupo familiar accede o no a beneficios complementarios.

¿Qué es el refuerzo de hasta $108.000 que se cobra con la AUH?

El refuerzo que se paga junto con la AUH corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa orientado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias en situación de vulnerabilidad.

Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y se utiliza con la tarjeta de débito habitual. No se trata de un pago en efectivo ni de una prestación independiente.

La Tarjeta Alimentar solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y su monto varía según la cantidad de hijos a cargo, pudiendo alcanzar valores cercanos a los $108.000.

¿Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta en febrero?

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad automática. Sus montos dependen de decisiones específicas del Poder Ejecutivo y no se ajustan de forma directa por inflación.

Por ese motivo, en febrero el refuerzo mantiene los mismos valores que en enero, pese al aumento aplicado a la asignación principal. Esta diferencia genera variaciones en el ingreso total según la composición del grupo familiar.

Los montos vigentes del refuerzo son:

$52.250 para familias con un hijo,

para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos,

para familias con dos hijos, $108.062 para familias con tres hijos o más.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH?

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

con hijos de hasta 17 años inclusive, Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE ,

, Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

ANSES recuerda que no es necesaria una inscripción específica. Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar es clave para asegurar el cobro correcto tanto de la AUH como del refuerzo alimentario.

Aclaración clave sobre el llamado “bono de ANSES” de casi $600.000

El denominado “bono de ANSES” de casi $600.000 no es un pago único ni extraordinario. Se trata de la suma de varias prestaciones que pueden cobrarse en simultáneo en casos puntuales durante febrero de 2026.

El ingreso elevado surge de la combinación de beneficios ya existentes, entre ellos la AUH con Discapacidad, que ronda los $420.354, junto con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el programa Volver al Trabajo.

Para verificar qué prestaciones corresponden en cada caso, ANSES recomienda consultar los cobros en la aplicación Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.