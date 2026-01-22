AUH de ANSES: cómo se compone un monto de más de $108.000
ANSES inicia febrero con cambios clave en la AUH. Entre el aumento mensual y un refuerzo que sigue vigente, el ingreso final puede variar según cada caso. Qué montos se pagan, quiénes acceden y por qué algunos superan los $108.000.
AUH de ANSES: cómo se compone un monto de más de $108.000
ANSES y la AUH vuelven a concentrar la atención en febrero, cuando entra en vigencia una actualización que redefine el ingreso mensual de millones de familias. El nuevo esquema combina un aumento automático por inflación y un refuerzo que se mantiene sin cambios, pero que sigue teniendo un peso central en el monto total acreditado.
Con este mecanismo, ANSES aplica la suba correspondiente a la Asignación Universal por Hijo y, en paralelo, sostiene beneficios complementarios que no se ajustan de manera mensual. Esta combinación explica por qué el ingreso final no depende solo del porcentaje de aumento y puede superar los $108.000 en determinados hogares.
Desde el organismo previsional remarcan que ambos componentes se pagan de forma automática. No es necesario realizar trámites adicionales, siempre que la prestación esté activa y los datos personales y familiares estén correctamente actualizados en el sistema.
¿Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero?
La AUH de ANSES registra en febrero un incremento del 2,8 %, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para diciembre. El ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024.
El aumento se acredita junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todas las personas que cumplen los requisitos de la asignación. No requiere inscripción previa ni gestiones adicionales ante ANSES.
Con esta suba, la asignación principal acompaña parcialmente la inflación, aunque el impacto real en el bolsillo depende de si el grupo familiar accede o no a beneficios complementarios.
¿Qué es el refuerzo de hasta $108.000 que se cobra con la AUH?
El refuerzo que se paga junto con la AUH corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa orientado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias en situación de vulnerabilidad.
Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y se utiliza con la tarjeta de débito habitual. No se trata de un pago en efectivo ni de una prestación independiente.
La Tarjeta Alimentar solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y su monto varía según la cantidad de hijos a cargo, pudiendo alcanzar valores cercanos a los $108.000.
¿Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta en febrero?
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad automática. Sus montos dependen de decisiones específicas del Poder Ejecutivo y no se ajustan de forma directa por inflación.
Por ese motivo, en febrero el refuerzo mantiene los mismos valores que en enero, pese al aumento aplicado a la asignación principal. Esta diferencia genera variaciones en el ingreso total según la composición del grupo familiar.
Los montos vigentes del refuerzo son:
$52.250 para familias con un hijo,
$81.936 para familias con dos hijos,
$108.062 para familias con tres hijos o más.
¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH?
Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE,
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
ANSES recuerda que no es necesaria una inscripción específica. Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar es clave para asegurar el cobro correcto tanto de la AUH como del refuerzo alimentario.
Aclaración clave sobre el llamado “bono de ANSES” de casi $600.000
El denominado “bono de ANSES” de casi $600.000 no es un pago único ni extraordinario. Se trata de la suma de varias prestaciones que pueden cobrarse en simultáneo en casos puntuales durante febrero de 2026.
El ingreso elevado surge de la combinación de beneficios ya existentes, entre ellos la AUH con Discapacidad, que ronda los $420.354, junto con la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el programa Volver al Trabajo.
Para verificar qué prestaciones corresponden en cada caso, ANSES recomienda consultar los cobros en la aplicación Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.