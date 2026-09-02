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AUH de ANSES: el trámite obligatorio que se debe hacer para no perder el beneficio

Permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad y acceder al 20% retenido durante el año. Qué pasa si no se presenta y cómo realizarlo.

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AUH ANSES: el trámite obligatorio que hay que hacer para no perder el beneficio

AUH ANSES: el trámite obligatorio que hay que hacer para no perder el beneficio

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cumplir con una serie de requisitos para mantener el beneficio. Entre ellos se encuentra la presentación de la Libreta AUH, un trámite que permite acreditar ante ANSES el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

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La presentación de la Libreta también es importante porque permite acceder al 20% del monto de la AUH que ANSES retiene mensualmente. Ese dinero acumulado se paga una vez que se acredita el cumplimiento de las condiciones correspondientes.

¿Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH?

La Libreta funciona como una declaración que permite a ANSES verificar que los beneficiarios cumplen con los controles y requisitos establecidos para la AUH.

Por eso, no presentar la Libreta puede afectar la continuidad del beneficio y también impedir el cobro del porcentaje acumulado que se retiene mensualmente.

El trámite no implica un descuento adicional ni una reducción automática del monto mensual: por el contrario, su presentación permite regularizar la situación y solicitar el pago del dinero retenido correspondiente al período acreditado.

¿Qué acredita la Libreta AUH?

La documentación reúne información vinculada a tres aspectos fundamentales:

  • Controles de salud del niño o adolescente.
  • Vacunación, de acuerdo con el calendario obligatorio.
  • Educación, mediante la acreditación de la asistencia escolar cuando corresponde.

De esta manera, ANSES verifica que se hayan cumplido las condiciones necesarias para continuar percibiendo la asignación.

Presentá la Libreta AUH antes del 31 de marzo para no perder el beneficio acumulado. Foto: Anses.

Presentá la Libreta AUH antes del 31 de marzo para no perder el beneficio acumulado. Foto: Anses.

¿Cómo presentar la Libreta AUH?

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES.

Para hacerlo, el titular debe:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción Hijos.
  • Ingresar en Libreta AUH.
  • Consultar qué información falta completar.
  • Completar las secciones correspondientes a salud, vacunación y educación.
  • Hacer certificar la información que corresponda.
  • Presentar la Libreta a través del sistema indicado por ANSES.

La presentación de la Libreta también habilita el reclamo del 20% acumulado durante el año anterior, según la información oficial del organismo.

¿Por qué es importante hacer el trámite?

Además de acreditar el cumplimiento de los controles exigidos, presentar la Libreta permite mantener actualizada la situación del beneficiario ante ANSES y acceder al dinero que fue retenido durante el período correspondiente.

Por eso, quienes cobran AUH deben revisar periódicamente Mi ANSES para verificar si tienen alguna presentación pendiente o si necesitan completar documentación.

En caso de dudas o inconvenientes, ANSES dispone de sus canales oficiales de atención, entre ellos Mi ANSES, la Atención Virtual y la línea 130.

En pocas palabras

  • Libreta AUH: Trámite obligatorio para cobrar el 20% retenido y mantener el beneficio.
  • Acreditación: Verifica controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños.
  • Presentación: Se realiza online a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Resumen generado por Thinkindot AI
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