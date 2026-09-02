"Corre peligro": la alarmante predicción de una vidente sobre el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

“Yo creo que para diciembre sigue el casamiento con Rodrigo. Pero bueno, todo va a estar encaminado para bien, por supuesto”, aseguró.

Sin embargo, también hizo referencia a las cuestiones que podrían complicar o demorar los planes y mencionó el conflicto económico y familiar que rodea a la cantante: “Sé que está el tema de la auditoría también, por la demora y por trámites que se están haciendo”.

De esta manera, si bien la predicción mantiene en pie la boda, advierte sobre un escenario cargado de tensión antes del gran día y abre el interrogante sobre el rol que tendrán Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, en uno de los momentos más importantes de la vida de su hija.

La vidente Aristida, además, remarcó que no se trata de una predicción nueva y recordó que desde hace tiempo viene anticipando un futuro matrimonio para el futbolista.

“Sostengo mi palabra. Hace años que yo venía diciendo que Rodrigo se va a casar”, sentenció.

Ahora todas las miradas están puestas en los próximos meses y en si finalmente Tini y De Paul podrán avanzar con sus planes tal como los imaginaron, en medio de las versiones sobre la interna familiar y los trámites que todavía estarían pendientes.