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"Corre peligro": la alarmante predicción de una vidente sobre el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

En medio de las versiones sobre el conflicto familiar que atraviesa la cantante, Aristida, la vidente de los famosos habló con Marcela Tauro del futuro de la pareja y sorprendió al referirse a la boda que preparan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

2 sept 2026, 14:53
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Corre peligro: la alarmante predicción de una vidente sobre el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

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"Corre peligro": la alarmante predicción de una vidente sobre el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

El esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena. Mientras crecen las versiones alrededor de los preparativos para la boda y las dudas sobre cómo estará conformada la lista de invitados, la vidente de los famosos lanzó una predicción que encendió las alarmas.

Durante una consulta de Marcela Tauro sobre el futuro de la pareja, la periodista le preguntó directamente en un vivo de Instagram a Aristida qué veía para el casamiento y, especialmente, qué podría suceder con los padres de Tini en medio del conflicto familiar que trascendió públicamente.

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“Estamos hablando todos del casamiento de Tini con Rodrigo De Paul. ¿Qué decís vos? ¿Qué ves? ¿Ves que va a brillar? ¿Los padres van a ir? ¿Está todo mal con los padres? ¿Se hablan, no se hablan?”, fueron algunas de las preguntas que recibió.

Ante esto, la vidente sostuvo que, pese a las dificultades que podrían aparecer en el camino, sigue viendo a la pareja llegando al altar.

“Yo creo que para diciembre sigue el casamiento con Rodrigo. Pero bueno, todo va a estar encaminado para bien, por supuesto”, aseguró.

Sin embargo, también hizo referencia a las cuestiones que podrían complicar o demorar los planes y mencionó el conflicto económico y familiar que rodea a la cantante: “Sé que está el tema de la auditoría también, por la demora y por trámites que se están haciendo”.

De esta manera, si bien la predicción mantiene en pie la boda, advierte sobre un escenario cargado de tensión antes del gran día y abre el interrogante sobre el rol que tendrán Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, en uno de los momentos más importantes de la vida de su hija.

La vidente Aristida, además, remarcó que no se trata de una predicción nueva y recordó que desde hace tiempo viene anticipando un futuro matrimonio para el futbolista.

“Sostengo mi palabra. Hace años que yo venía diciendo que Rodrigo se va a casar”, sentenció.

Ahora todas las miradas están puestas en los próximos meses y en si finalmente Tini y De Paul podrán avanzar con sus planes tal como los imaginaron, en medio de las versiones sobre la interna familiar y los trámites que todavía estarían pendientes.

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