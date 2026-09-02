Desafío matemático: el objetivo es resolverlo en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 8)² - 9 × 5 + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 8)² - 9 × 5 + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 8 = 15
La expresión queda así: 15² - 9 × 5 + 18
Luego se calcula la potencia.
15² = 225
La expresión queda así: 225 - 9 × 5 + 18
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 225 - 45 + 18
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
225 - 45 = 180 |
180 + 18 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y detectar trampas visuales en operaciones que, a primera vista, parecen mucho más simples de lo que son.