Desafío matemático: el objetivo es resolverlo en menos de 10 segundos

7 + 8 = 15

La expresión queda así: 15² - 9 × 5 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 9 × 5 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 225 - 45 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 45 = 180 |

180 + 18 = (?)

Resultado final: 198

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y detectar trampas visuales en operaciones que, a primera vista, parecen mucho más simples de lo que son.