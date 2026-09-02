En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: el objetivo es resolverlo en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 8)² - 9 × 5 + 18.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico pone a prueba tu cálculo mental

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

7 + 8 = 15

La expresión queda así: 15² - 9 × 5 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

15² = 225

La expresión queda así: 225 - 9 × 5 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 225 - 45 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

225 - 45 = 180 |

180 + 18 = (?)

Resultado final: 198

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y detectar trampas visuales en operaciones que, a primera vista, parecen mucho más simples de lo que son.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático:casi nadie logra resolverlo en menos de 10 segundos
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar