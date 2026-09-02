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Combo de ANSES: depositan $519.000 en septiembre a estas familias

La AUH tendrá un aumento del 2,1% en septiembre y se suma automáticamente la Tarjeta Alimentar. Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos y qué otros beneficios puede recibir.

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ANSES: el grupo de familias que puede cobrar más de $519.000 en septiembre

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El monto bruto de la AUH será de $154.029,99 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios reciben mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, el monto mensual que se acredita directamente es de $123.223,99 por hijo, mientras que $30.806 quedan retenidos.

A este importe pueden sumarse otros beneficios de ANSES, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, según la situación de cada grupo familiar.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobrás según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a los titulares que cumplen con las condiciones establecidas. Al sumar este beneficio al 80% de la AUH, los montos de septiembre quedan de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $123.223,99 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.473,99.
  • 2 hijos: $246.447,98 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.746,98.
  • 3 hijos: $369.671,97 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.096,97.

Por lo tanto, una familia con tres hijos que reúna las condiciones para cobrar ambos beneficios puede recibir más de $519.000 en septiembre, sin contar otros complementos que eventualmente correspondan.

Complemento Leche: cuánto suma en septiembre

Las familias que tienen hijos de hasta 3 años también pueden recibir el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En septiembre, este beneficio suma $58.091,83 por cada menor de hasta 3 años que cumpla con los requisitos.

El pago se realiza de manera automática, sin necesidad de realizar una inscripción específica.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a determinados titulares de prestaciones de ANSES.

Pueden acceder:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.
  • Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.
  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

No es necesario realizar un trámite específico para solicitar el beneficio. ANSES determina automáticamente quiénes cumplen con las condiciones para recibirlo.

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

ANSES retiene todos los meses el 20% de la AUH. Ese dinero puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación correspondientes.

Para presentar la Libreta se debe:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Entrar en la sección "Hijos".
  • Seleccionar "Libreta AUH".
  • Descargar el formulario si corresponde.
  • Completarlo con las firmas y certificaciones requeridas por la escuela y el centro de salud.
  • Presentar o cargar la documentación solicitada a través de Mi ANSES.

Una vez cumplido el trámite y aprobada la presentación, ANSES liquida el monto retenido correspondiente.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre

El calendario de pagos de la AUH correspondiente a septiembre de 2026 comienza el martes 8 de septiembre.

Las fechas de acreditación se determinan de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y la liquidación correspondiente ingresando a Mi ANSES.

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