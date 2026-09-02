Combo de ANSES: depositan $519.000 en septiembre a estas familias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se cobrarán en septiembre de 2026, luego de la actualización del 2,1%.
La AUH tendrá un aumento del 2,1% en septiembre y se suma automáticamente la Tarjeta Alimentar. Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos y qué otros beneficios puede recibir.
ANSES: el grupo de familias que puede cobrar más de $519.000 en septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se cobrarán en septiembre de 2026, luego de la actualización del 2,1%.
El monto bruto de la AUH será de $154.029,99 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios reciben mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.
De esta manera, el monto mensual que se acredita directamente es de $123.223,99 por hijo, mientras que $30.806 quedan retenidos.
A este importe pueden sumarse otros beneficios de ANSES, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, según la situación de cada grupo familiar.
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a los titulares que cumplen con las condiciones establecidas. Al sumar este beneficio al 80% de la AUH, los montos de septiembre quedan de la siguiente manera:
Por lo tanto, una familia con tres hijos que reúna las condiciones para cobrar ambos beneficios puede recibir más de $519.000 en septiembre, sin contar otros complementos que eventualmente correspondan.
Las familias que tienen hijos de hasta 3 años también pueden recibir el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
En septiembre, este beneficio suma $58.091,83 por cada menor de hasta 3 años que cumpla con los requisitos.
El pago se realiza de manera automática, sin necesidad de realizar una inscripción específica.
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a determinados titulares de prestaciones de ANSES.
Pueden acceder:
No es necesario realizar un trámite específico para solicitar el beneficio. ANSES determina automáticamente quiénes cumplen con las condiciones para recibirlo.
ANSES retiene todos los meses el 20% de la AUH. Ese dinero puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación correspondientes.
Para presentar la Libreta se debe:
Una vez cumplido el trámite y aprobada la presentación, ANSES liquida el monto retenido correspondiente.
El calendario de pagos de la AUH correspondiente a septiembre de 2026 comienza el martes 8 de septiembre.
Las fechas de acreditación se determinan de acuerdo con la terminación del DNI del titular.
Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y la liquidación correspondiente ingresando a Mi ANSES.