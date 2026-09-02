Marcelo Polino aclaró qué solicitó en APTRA y detonó una feroz interna: "Se dijeron muchas mentiras"

Marcelo Polino aclaró cómo se encuentra su vínculo con Luis Ventura
En la nota con el ciclo televisivo de América Tv, Marcelo Polino dejó en claro que no tiene intenciones de postularse a presidente de APTRA, cargo que ocupa hace años Luis Ventura.
"Para mí Ventura es familia, lo adoro. No tengo ninguna intención de presentarme a APTRA como presidente. Para poner un ejemplo: yo soy jurado del Bailando: para poner una calificación te tengo que ver bailar primero, cómo te voy a objetar algo que no vi", indicó el periodista.
Y remarcó: "Nos vimos con Luis en su programa cuando fui, no tuve la oportunidad de hablar, pero yo no estoy peleado ni tengo nada contra nadie. Lo único que quiero es ver la documentación del año pasado".
Sobre el final, se refirió a las versiones de que tendrían intenciones de echarlo de APTRA y remarcó no estar al tanto de esto y aseguró: "Seguramente que en 100 personas deben haber tres o más que no deben tener simpatía para conmigo".