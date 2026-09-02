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Marcelo Polino aclaró qué solicitó en APTRA y detonó una feroz interna: "Se dijeron muchas mentiras"

El periodista Marcelo Polino habló en Intrusos y enfrentó la interna que rodea a APTRA y si tiene intenciones de presidir la entidad en lugar de Luis Ventura.

2 sept 2026, 14:30
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Marcelo Polino aclaró qué solicitó en APTRA y detonó una feroz interna: Se dijeron muchas mentiras

Marcelo Polino aclaró qué solicitó en APTRA y detonó una feroz interna: "Se dijeron muchas mentiras"

Marcelo Polino aclaró qué solicitó en APTRA y detonó una feroz interna: Se dijeron muchas mentiras

Marcelo Polino aclaró qué solicitó en APTRA y detonó una feroz interna: "Se dijeron muchas mentiras"

Marcelo Polino se refirió a la polémica que rodea a APTRA en medio de una gran interna entre los integrantes de la entidad y explicó qué pidió saber y generó tanta polémica en las últimas semanas.

"Se dijeron muchas mentiras, dicen que yo estoy pidiendo una auditoría, que yo denuncié no sé qué, eso es mentira. Yo no puedo desconfiar ni dudar de nada de algo que no vi", comenzó el periodista en diálogo con el programa Intrusos.

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En cuanto a su presentación que generó tanta polémica y voces en contra en la entidad, Marcelo Polino manifestó: "Lo único que hice fue hacer un pedido a donde corresponde para ver la documentación antes de la asamblea 15 días antes como dice el estatuto. Eso no ocurrió y lo hice por las vías correspondientes".

"Lo que no cuentan es que cuando yo me presenté ya había una denuncia anónima donde le piden de todo a APTRA. Yo me encargué de aclarar que no tengo nada que ver con eso", arremetió el periodista.

Marcelo Polino aclaró cómo se encuentra su vínculo con Luis Ventura

En la nota con el ciclo televisivo de América Tv, Marcelo Polino dejó en claro que no tiene intenciones de postularse a presidente de APTRA, cargo que ocupa hace años Luis Ventura.

"Para mí Ventura es familia, lo adoro. No tengo ninguna intención de presentarme a APTRA como presidente. Para poner un ejemplo: yo soy jurado del Bailando: para poner una calificación te tengo que ver bailar primero, cómo te voy a objetar algo que no vi", indicó el periodista.

Y remarcó: "Nos vimos con Luis en su programa cuando fui, no tuve la oportunidad de hablar, pero yo no estoy peleado ni tengo nada contra nadie. Lo único que quiero es ver la documentación del año pasado".

Sobre el final, se refirió a las versiones de que tendrían intenciones de echarlo de APTRA y remarcó no estar al tanto de esto y aseguró: "Seguramente que en 100 personas deben haber tres o más que no deben tener simpatía para conmigo".

     

 

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