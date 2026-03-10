AUH de ANSES en marzo 2026: el extra de $85.000 que se puede cobrar con un trámite

Para cobrarlo, el organismo exige acreditar la escolaridad del menor mediante el Certificado de Escolaridad.

El trámite puede realizarse de dos maneras:

A través de Mi ANSES , ingresando con la Clave de la Seguridad Social

De forma presencial en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno

Una vez presentado el certificado, el organismo procesa la información y el pago del beneficio se acredita generalmente dentro de un plazo aproximado de 60 días.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES?

El beneficio está dirigido a familias que reciben prestaciones dentro del sistema de asignaciones.

Los principales requisitos para acceder son:

Cobrar AUH o asignación familiar por hijo del SUAF

Tener hijos que asistan a escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación

Presentar el Certificado de Escolaridad

La Ayuda Escolar está destinada a niños y adolescentes que cursan la educación inicial, primaria o secundaria, dentro del sistema educativo formal.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe un límite de edad específico. El beneficio puede otorgarse siempre que se acredite la asistencia a una institución educativa o a programas de formación y rehabilitación.

¿Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026?

Además del extra escolar, los titulares de AUH reciben en marzo de 2026 un monto actualizado por movilidad.

El valor bruto de la Asignación Universal por Hijo es de $132.814.

Sin embargo, el sistema de ANSES deposita el 80% del monto cada mes y retiene el 20% restante hasta que el titular presenta la Libreta con los controles de salud y educación.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461, y se paga en su totalidad sin retención mensual.

¿Por qué ANSES pide el Certificado de Escolaridad?

El Certificado de Escolaridad es un documento obligatorio dentro del sistema de asignaciones familiares.

A través de este comprobante, ANSES verifica que los niños y adolescentes asisten regularmente a la escuela, un requisito clave para acceder a determinados beneficios sociales.

El control forma parte de las políticas destinadas a promover la permanencia en el sistema educativo y asegurar que las prestaciones acompañen el proceso de formación de los menores.

Por ese motivo, el organismo solicita presentar esta documentación cada año, incluso cuando el pago del beneficio se realiza de manera automática.

¿Cuándo se cobran AUH y asignaciones de ANSES en marzo?

El calendario de pagos de ANSES en marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los depósitos comienzan el 9 de marzo y alcanzan tanto a titulares de AUH como a beneficiarios del sistema SUAF.