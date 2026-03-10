En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH de ANSES en marzo 2026: el extra de $85.000 que se puede cobrar con un trámite

En marzo de 2026, titulares de AUH y asignaciones de ANSES pueden acceder a un extra cercano a $85.000 si realizan un trámite específico. El pago está vinculado al ciclo lectivo y no todos lo reciben automáticamente.

La AUH de ANSES vuelven a coincidir en marzo en la agenda de miles de familias por un pago adicional que puede superar los $85.000. El organismo previsional explicó qué titulares pueden cobrar este extra y cuál es el trámite necesario para acceder al beneficio.

$50.000 extra todos los meses: el beneficio que se suma a la AUH automáticamente

El refuerzo está destinado a familias que reciben AUH o asignaciones familiares del sistema SUAF y que tienen hijos en edad escolar. En algunos casos, el pago se acredita automáticamente, mientras que en otros debe gestionarse mediante la presentación de documentación.

Durante marzo de 2026, este ingreso adicional se suma a los montos habituales de las asignaciones que paga ANSES, que también se actualizaron por movilidad con un incremento del 2,88% vinculado a la inflación.

¿Cómo obtener el extra de ANSES para AUH en marzo 2026?

El extra cercano a $85.000 corresponde a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que ANSES paga a titulares de AUH y asignaciones familiares cuando tienen hijos que asisten a establecimientos educativos.

Para cobrarlo, el organismo exige acreditar la escolaridad del menor mediante el Certificado de Escolaridad.

El trámite puede realizarse de dos maneras:

  • A través de Mi ANSES, ingresando con la Clave de la Seguridad Social

  • De forma presencial en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno

Una vez presentado el certificado, el organismo procesa la información y el pago del beneficio se acredita generalmente dentro de un plazo aproximado de 60 días.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES?

El beneficio está dirigido a familias que reciben prestaciones dentro del sistema de asignaciones.

Los principales requisitos para acceder son:

  • Cobrar AUH o asignación familiar por hijo del SUAF

  • Tener hijos que asistan a escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación

  • Presentar el Certificado de Escolaridad

La Ayuda Escolar está destinada a niños y adolescentes que cursan la educación inicial, primaria o secundaria, dentro del sistema educativo formal.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe un límite de edad específico. El beneficio puede otorgarse siempre que se acredite la asistencia a una institución educativa o a programas de formación y rehabilitación.

¿Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026?

Además del extra escolar, los titulares de AUH reciben en marzo de 2026 un monto actualizado por movilidad.

El valor bruto de la Asignación Universal por Hijo es de $132.814.

Sin embargo, el sistema de ANSES deposita el 80% del monto cada mes y retiene el 20% restante hasta que el titular presenta la Libreta con los controles de salud y educación.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461, y se paga en su totalidad sin retención mensual.

¿Por qué ANSES pide el Certificado de Escolaridad?

El Certificado de Escolaridad es un documento obligatorio dentro del sistema de asignaciones familiares.

A través de este comprobante, ANSES verifica que los niños y adolescentes asisten regularmente a la escuela, un requisito clave para acceder a determinados beneficios sociales.

El control forma parte de las políticas destinadas a promover la permanencia en el sistema educativo y asegurar que las prestaciones acompañen el proceso de formación de los menores.

Por ese motivo, el organismo solicita presentar esta documentación cada año, incluso cuando el pago del beneficio se realiza de manera automática.

¿Cuándo se cobran AUH y asignaciones de ANSES en marzo?

El calendario de pagos de ANSES en marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas establecidas son:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Los depósitos comienzan el 9 de marzo y alcanzan tanto a titulares de AUH como a beneficiarios del sistema SUAF.

