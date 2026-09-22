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AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes cobran el haber récord de $646.459 en octubre

ANSES confirmó las liquidaciones de la AUH y la Tarjeta Alimentar para el próximo mes. Determinados grupos familiares con dos menores a cargo alcanzarán un cobro neto de bolsillo de más de $646.000.

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ANSES pagará un haber directo en mano de $646.459,80 en octubre de 2026 a las familias con dos hijos a cargo (uno de ellos con AUH por Discapacidad), suma resultante del 80% de las asignaciones universales y los $113.299 depositados por la Tarjeta Alimentar.

¿Cómo se calcula el cobro directo de $646.459 para familias de dos hijos?

El monto líquido que ingresa a la cuenta bancaria del titular surge del desglose estricto de las liquidaciones de la ANSES con sus retenciones de ley:

  • AUH por un hijo sin discapacidad (80% neto): $125.270,40 ($156.588 de valor bruto).

  • AUH por Discapacidad (80% neto): $407.890,40 ($509.863 de valor bruto).

  • Tarjeta Alimentar (tramo 2 hijos): $113.299 directos no remunerativos.

  • Monto final consolidado de bolsillo: $646.459,80.

¿Cuánto cobra la AUH general y la AUH por Discapacidad en octubre de 2026?

Los montos liquidados de forma individual varían sustancialmente según la condición médica acreditada en el expediente de la ANSES:

  • AUH General: Eleva su cifra bruta a $156.588 por cada menor. El cobro mensual en mano es de $125.270,40, mientras que $31.317,60 permanecen retenidos.

  • AUH por Discapacidad: Eleva su haber bruto a $509.863 por hijo. El depósito en mano directo llega a $407.890,40, con una retención acumulativa de $101.972,60.

¿Qué montos acredita la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos?

El programa complementario del Ministerio de Capital Humano mantiene las escalas vigentes para los titulares de la AUH y se liquida automáticamente en la misma cuenta bancaria:

  • Familias con 1 hijo: $72.250.

  • Familias con 2 hijos: $113.299.

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425.

¿Cómo se percibe el dinero retenido mediante la Libreta AUH?

El 20% retenido mensualmente ($31.317,60 por AUH general y $101.972,60 por discapacidad) se libera de forma acumulada una vez presentada la Libreta de Asignación Universal en la plataforma mi ANSES. Quienes hayan cumplimentado los controles médicos, de vacunación y escolaridad requeridos durante agosto verán acreditado dicho monto retroactivo durante el calendario de octubre.

Calendario de cobro de octubre de 2026 (AUH y Tarjeta Alimentar)

  • DNI terminados en 0: Martes 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: Miércoles 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: Jueves 10 de octubre

  • DNI terminados en 3: Lunes 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: Martes 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: Miércoles 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: Jueves 17 de octubre

  • DNI terminados en 7: Viernes 18 de octubre

  • DNI terminados en 8: Lunes 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: Martes 22 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES: Anunció montos récord para AUH y Tarjeta Alimentar en octubre de 2026.
  • Hogares: Familias con dos hijos y AUH por discapacidad recibirán $646.459.
  • Calendario: Cobros de AUH y Tarjeta Alimentar inician el 8 de octubre según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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