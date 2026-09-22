ANSES oficializó los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para octubre de 2026. Los hogares que combinan la Asignación Universal por Hijo y prestaciones por Discapacidad percibirán liquidaciones de alto impacto de forma automática.
ANSES confirmó las liquidaciones de la AUH y la Tarjeta Alimentar para el próximo mes. Determinados grupos familiares con dos menores a cargo alcanzarán un cobro neto de bolsillo de más de $646.000.
AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes cobran el haber récord de $646.459 en octubre
ANSES oficializó los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para octubre de 2026. Los hogares que combinan la Asignación Universal por Hijo y prestaciones por Discapacidad percibirán liquidaciones de alto impacto de forma automática.
ANSES pagará un haber directo en mano de $646.459,80 en octubre de 2026 a las familias con dos hijos a cargo (uno de ellos con AUH por Discapacidad), suma resultante del 80% de las asignaciones universales y los $113.299 depositados por la Tarjeta Alimentar.
El monto líquido que ingresa a la cuenta bancaria del titular surge del desglose estricto de las liquidaciones de la ANSES con sus retenciones de ley:
AUH por un hijo sin discapacidad (80% neto): $125.270,40 ($156.588 de valor bruto).
AUH por Discapacidad (80% neto): $407.890,40 ($509.863 de valor bruto).
Tarjeta Alimentar (tramo 2 hijos): $113.299 directos no remunerativos.
Monto final consolidado de bolsillo: $646.459,80.
Los montos liquidados de forma individual varían sustancialmente según la condición médica acreditada en el expediente de la ANSES:
AUH General: Eleva su cifra bruta a $156.588 por cada menor. El cobro mensual en mano es de $125.270,40, mientras que $31.317,60 permanecen retenidos.
AUH por Discapacidad: Eleva su haber bruto a $509.863 por hijo. El depósito en mano directo llega a $407.890,40, con una retención acumulativa de $101.972,60.
El programa complementario del Ministerio de Capital Humano mantiene las escalas vigentes para los titulares de la AUH y se liquida automáticamente en la misma cuenta bancaria:
Familias con 1 hijo: $72.250.
Familias con 2 hijos: $113.299.
Familias con 3 o más hijos: $149.425.
El 20% retenido mensualmente ($31.317,60 por AUH general y $101.972,60 por discapacidad) se libera de forma acumulada una vez presentada la Libreta de Asignación Universal en la plataforma mi ANSES. Quienes hayan cumplimentado los controles médicos, de vacunación y escolaridad requeridos durante agosto verán acreditado dicho monto retroactivo durante el calendario de octubre.
DNI terminados en 0: Martes 8 de octubre
DNI terminados en 1: Miércoles 9 de octubre
DNI terminados en 2: Jueves 10 de octubre
DNI terminados en 3: Lunes 14 de octubre
DNI terminados en 4: Martes 15 de octubre
DNI terminados en 5: Miércoles 16 de octubre
DNI terminados en 6: Jueves 17 de octubre
DNI terminados en 7: Viernes 18 de octubre
DNI terminados en 8: Lunes 21 de octubre
DNI terminados en 9: Martes 22 de octubre