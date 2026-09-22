AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes cobran el haber récord de $646.459 en octubre

AUH General: Eleva su cifra bruta a $156.588 por cada menor. El cobro mensual en mano es de $125.270,40, mientras que $31.317,60 permanecen retenidos.

AUH por Discapacidad: Eleva su haber bruto a $509.863 por hijo. El depósito en mano directo llega a $407.890,40, con una retención acumulativa de $101.972,60.

¿Qué montos acredita la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos?

El programa complementario del Ministerio de Capital Humano mantiene las escalas vigentes para los titulares de la AUH y se liquida automáticamente en la misma cuenta bancaria:

Familias con 1 hijo: $72.250.

Familias con 2 hijos: $113.299.

Familias con 3 o más hijos: $149.425.

¿Cómo se percibe el dinero retenido mediante la Libreta AUH?

El 20% retenido mensualmente ($31.317,60 por AUH general y $101.972,60 por discapacidad) se libera de forma acumulada una vez presentada la Libreta de Asignación Universal en la plataforma mi ANSES. Quienes hayan cumplimentado los controles médicos, de vacunación y escolaridad requeridos durante agosto verán acreditado dicho monto retroactivo durante el calendario de octubre.

Calendario de cobro de octubre de 2026 (AUH y Tarjeta Alimentar)