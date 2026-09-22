ANSES pagará medio millón de pesos a familias numerosas de la AUH y Tarjeta Alimentar

AUH por 3 hijos (80% neto directo): $375.921 (calculado sobre el haber bruto de $156.634 por menor, con una retención mensual acumulada de $31.327 por cada hijo).

Tarjeta Alimentar (tramo para 3 o más hijos): $149.425 acreditados de forma automática y sin comisiones intermedias.

Monto final consolidado en mano: $525.346.

El depósito se efectúa de forma unificada en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito en la que el beneficiario cobra habitualmente sus haberes mensuales. No es necesario realizar ningún trámite previo, gestión presencial o inscripción previa para recibir el adicional por alimentos, ya que el cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y el organismo previsional se ejecuta automáticamente.

¿Cuánto cobran las familias según la cantidad de hijos en octubre de 2026?

La escala acumulada para los beneficiarios del sistema universal de protección social varía directamente en función del número de integrantes acreditados en la base de datos de la ANSES:

Familias con 1 hijo: $125.307 (AUH neto) + $72.250 (Alimentar) = $197.557 totales en mano .

Familias con 2 hijos: $250.614 (AUH neto por 2) + $113.299 (Alimentar) = $363.913 totales en mano .

Familias con 3 o más hijos (Hogares numerosos): $375.921 (AUH neto por 3) + $149.425 (Alimentar) = $525.346 totales en mano.

Asimismo, este beneficio alcanza en igualdad de condiciones a quienes perciben la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, cobrando el tramo inicial de $72.250 de Alimentar junto al 80% directo de su prestación ($125.307), lo que consolida un total líquido mensual de $197.557.

¿Cómo impacta el aumento del 1,7% en la AUH durante octubre de 2026?

La actualización previsional aplicada por la ANSES toma como referencia la variación de precios minoristas del mes de agosto de 2026. Con esta suba generalizada del 1,7%, el haber bruto por cada hijo pasa de los valores anteriores a fijarse en $156.634.

Conforme a la normativa vigente del sistema previsional argentino, el monto total retenido por la ANSES del 20% ($31.327 mensuales por hijo) se resguarda en una cuenta estatal hasta la verificación anual de obligaciones familiares. El 80% directo equivalente a $125.307 se transfiere libremente al titular durante los días fijados por el cronograma oficial según la terminación del documento de identidad.

¿Qué trámite deben realizar las familias numerosas para cobrar el 20% retenido?

Para liberar el dinero acumulado por las retenciones mensuales ($93.981 totales retenidos al mes por cada 3 hijos), el adulto responsable debe presentar la Libreta de Asignación Universal mediante la plataforma o aplicación móvil mi ANSES.

Requisitos sanitarios: Acreditar los controles médicos obligatorios y el cumplimiento completo del calendario de vacunación según la edad.

Requisitos educativos: Presentar la certificación de alumno regular expedida por el establecimiento escolar al que asisten los menores.

Plazos de liquidación: Una vez completada y validada la Libreta en la aplicación, la ANSES liquida el monto acumulado del 20% retenido en un plazo aproximado de 60 días posteriores a la carga del formulario.

Calendario de cobro de octubre de 2026 (AUH y Tarjeta Alimentar)