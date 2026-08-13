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La increíble transformación física de El Polaco que sorprendió a sus seguidores: "En eje"

El cantante El Polaco sorprendió con una imagen de su cambio físico a puro entrenamiento y una profunda reflexión que despertó la reacción de Barby Silenzi.

13 ago 2026, 11:40
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La increíble transformación física de El Polaco que sorprendió a sus seguidores: "En eje"

El Polaco compartió una imagen en las redes sociales con su increíble transformación física después de mucho tiempo dedicado al entrenamiento en gimnasio.

El cantante de cumbia acompañó la selfie frente al espejo con una profunda reflexión sobre el camino recorrido a su edad, las adversidades que debió pasar a lo largo de su vida y su auspicioso presente en familia con sus hijas y su pareja, Barby Silenzi.

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"Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla sólo. He pasado momentos de soledad y tristeza que en mi interior pensaba y trataba de entender el porqué de tantas cosas", comenzó su mensaje.

"Hoy ya con 39 años sí pasó mucho tiempo pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí. Toda mi vida puse a toda la gente que me rodea, familia, antes que a mí", continuó El Polaco sincero.

Y siguió analizando: "Le agradezco a Dios por todo lo que me dio y todo lo que me sigue dando. Por mi familia, por mis hijas, por mi compañera, por mi carrera que ya pasaron 22 años desde el día uno. A ustedes la gente que me sigue después de tantos años".

"Nada raro, solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que Dios no nos abandona y con él la batalla es más fácil. Los quiero. Ezequiel, El Polaco", cerró el cantante a corazón abierto su emotiva reflexión.

La reacción de Barby Silenzi a la foto y moviizante mensaje de El Polaco

Barby Silenzi comentó la publicación de su novio El Polaco donde mostró su drástico cambio físico y profundizó sobre su pasado y presente.

"Me encanta verte así, me encanta que te cuides. Te felicito y me pone orgullosa que siempre salgas adelante y nunca bajes los brazos. os un gran ejemplo para nuestras hijas, te amo", comentó la bailarina en el posteo del cantante, el cual se llenó de comentarios destacando su dedicación al entrenamiento y cuidado de su cuerpo.

     

 

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