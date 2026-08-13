La increíble transformación física de El Polaco que sorprendió a sus seguidores: "En eje"

Y siguió analizando: "Le agradezco a Dios por todo lo que me dio y todo lo que me sigue dando. Por mi familia, por mis hijas, por mi compañera, por mi carrera que ya pasaron 22 años desde el día uno. A ustedes la gente que me sigue después de tantos años".

"Nada raro, solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que Dios no nos abandona y con él la batalla es más fácil. Los quiero. Ezequiel, El Polaco", cerró el cantante a corazón abierto su emotiva reflexión.

La reacción de Barby Silenzi a la foto y moviizante mensaje de El Polaco

Barby Silenzi comentó la publicación de su novio El Polaco donde mostró su drástico cambio físico y profundizó sobre su pasado y presente.

"Me encanta verte así, me encanta que te cuides. Te felicito y me pone orgullosa que siempre salgas adelante y nunca bajes los brazos. os un gran ejemplo para nuestras hijas, te amo", comentó la bailarina en el posteo del cantante, el cual se llenó de comentarios destacando su dedicación al entrenamiento y cuidado de su cuerpo.