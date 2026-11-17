Familia con 1 hijo: $130.460 (AUH) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $202.710 totales.

Familia con 2 hijos: $260.920 (AUH) + $113.299 (Tarjeta Alimentar) = $374.219 totales.

Familia con 3 o más hijos: $391.380 (AUH) + $149.425 (Tarjeta Alimentar) = $540.805 totales.

Estos importes reflejan estrictamente el flujo mensual de bolsillo y no incluyen el 20% retenido ni adicionales extraordinarios.

¿Cómo se puede cobrar el 100% de la AUH todos los meses sin esperar la retención?

Si bien la regla general de ANSES estipula la retención del 20% mensual hasta la validación de controles de salud y educación mediante la Libreta AUH, desde noviembre de 2026 rige un mecanismo operativo específico:

Verificación automática: los titulares con niños de hasta cuatro años inclusive quedan exentos de la retención tradicional si el organismo corrobora de forma digital y directa el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de vacunación obligatoria.

Cobro pleno: en estos casos excepcionales, la familia percibe el 100% del haber mensual (es decir, los $163.075 completos por hijo) de manera automática, sin requerir trámites presenciales de libretas.

¿Cómo consultar la liquidación exacta y las fechas de cobro en Mi ANSES?

Para verificar el detalle personalizado de los haberes liquidados, los descuentos o la fecha exacta de depósito según el calendario de fin de año, los titulares pueden operar de manera digital: