A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FILOSA

Silla vacía y "baranda": Moria Casán lanzó un misil directo a Cinthia Fernández

Moria Casán convirtió la ausencia de Cinthia Fernández en un show aparte y lanzó una frase explosiva que reavivó la interna con su panelista.

19 feb 2026, 12:06
moria casán y cinthia fernández
moria casán y cinthia fernández

Moria Casán volvió a demostrar que no necesita nombrar a nadie para que sus frases hagan ruido. La conductora de La Mañana con Moria (El Trece) arrancó el programa con un comentario filoso que dejó en evidencia la ausencia de Cinthia Fernández, justo después de que la panelista se despachara en redes contra la One y Elba Marcovecchio con un tuit que, sin vueltas, las señalaba como “mecheras”.

Tw de Cinthia

La silla vacía no pasó desapercibida y Moria, fiel a su estilo, decidió convertirla en parte del show. Presentó al panel, destacó la baja y hasta se permitió bromear con Liliana Chelli, la duendóloga que ocupó el lugar de Cinthia.

Leé también

Moria Casán redobló la apuesta con ironías contra Cinthia Fernández y la panelista explotó en redes

Moria Casán redobló la apuesta con ironías contra Cinthia Fernández y la panelista explotó en redes

“Escuchame, Liliana Chelli, tiraste ahí el coso. Hay baranda de gente que se evaporó. Baranda a humedad”, lanzó con ironía, mientras Chelli seguía el juego con un “sí, ya tiramos yuyos”.

Pero la diva no se quedó ahí. Con su sello inconfundible, redobló la apuesta y disparó una frase que, aunque no mencionó directamente a Fernández, dejó a todos hablando: “Hay baranda de gente que se evaporó y de un espíritu, como largo, con una bragueta con talle princesa”.

Embed

Cómo comenzó el conflicto entre Cinthia Fernández y Moria Casán

El clima en el estudio de La mañana con Moria (El Trece) se volvió espeso el último martes. Cinthia Fernández, conmovida, terminó quebrándose en vivo al hablar de las críticas que viene recibiendo tras su enfrentamiento con Elba Marcovecchio. Frente a cámara, la panelista se animó a soltar un descargo sin filtros y no pudo contener las lágrimas.

El comentario que encendió la mecha llegó desde la radio, cuando Yanina Latorre cuestionó sus intervenciones y la acusó de querer ocupar un rol de abogada pese a estar recién iniciando la carrera. Cinthia no se quedó callada y salió a responder con firmeza, defendiendo su lugar en los medios.

“Cuando era panelista y no estudiaba periodismo me decían ‘vos estás calentando una silla’. Bueno, ella tampoco es periodista y también tiene otras carreras. Pero ejerce el periodismo desde el panel o desde la conducción”, lanzó, marcando lo que considera una doble vara. Luego se refirió a las burlas que recibió por empezar a estudiar abogacía: “El hate que recibí por estudiar, nada les viene bien”, expresó, molesta por la catarata de comentarios en su contra.

En medio de su descargo, Fernández también se permitió mirar hacia atrás y reconocer errores de su trayectoria mediática. “Hay estupideces que uno hace por edad, hay estupideces que uno hace por necesidad, hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo”, admitió, dejando en claro que no esquiva la autocrítica.

Pero fue más allá y marcó un quiebre con su pasado: “Yo ya esa etapa la pasé, ya lo expliqué 70.000 veces. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer. También mostré talento en algún punto de mi carrera. Pero no tengo por qué seguir atada al pasado. Tengo ganas de evolucionar. Entonces yo estoy hinchada a las bolas un poco”..

La panelista también disparó contra la televisión y su lógica interna. “La hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí porque me da de comer y porque hoy por hoy no tengo otra. Pero cuando tengo otra herramienta, seguramente utilice a la televisión. Yo utilicé a la televisión, no me dio un carajo y me utilizaron más. A la tele les sirvió mucho más. Hoy no tengo otra”, sentenció, dejando en claro su enojo con el medio que la sostiene.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Moria Casán Cinthia Fernández

Lo más visto