Silla vacía y "baranda": Moria Casán lanzó un misil directo a Cinthia Fernández

Cómo comenzó el conflicto entre Cinthia Fernández y Moria Casán

El clima en el estudio de La mañana con Moria (El Trece) se volvió espeso el último martes. Cinthia Fernández, conmovida, terminó quebrándose en vivo al hablar de las críticas que viene recibiendo tras su enfrentamiento con Elba Marcovecchio. Frente a cámara, la panelista se animó a soltar un descargo sin filtros y no pudo contener las lágrimas.

El comentario que encendió la mecha llegó desde la radio, cuando Yanina Latorre cuestionó sus intervenciones y la acusó de querer ocupar un rol de abogada pese a estar recién iniciando la carrera. Cinthia no se quedó callada y salió a responder con firmeza, defendiendo su lugar en los medios.

“Cuando era panelista y no estudiaba periodismo me decían ‘vos estás calentando una silla’. Bueno, ella tampoco es periodista y también tiene otras carreras. Pero ejerce el periodismo desde el panel o desde la conducción”, lanzó, marcando lo que considera una doble vara. Luego se refirió a las burlas que recibió por empezar a estudiar abogacía: “El hate que recibí por estudiar, nada les viene bien”, expresó, molesta por la catarata de comentarios en su contra.

En medio de su descargo, Fernández también se permitió mirar hacia atrás y reconocer errores de su trayectoria mediática. “Hay estupideces que uno hace por edad, hay estupideces que uno hace por necesidad, hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo”, admitió, dejando en claro que no esquiva la autocrítica.

Pero fue más allá y marcó un quiebre con su pasado: “Yo ya esa etapa la pasé, ya lo expliqué 70.000 veces. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer. También mostré talento en algún punto de mi carrera. Pero no tengo por qué seguir atada al pasado. Tengo ganas de evolucionar. Entonces yo estoy hinchada a las bolas un poco”..

La panelista también disparó contra la televisión y su lógica interna. “La hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí porque me da de comer y porque hoy por hoy no tengo otra. Pero cuando tengo otra herramienta, seguramente utilice a la televisión. Yo utilicé a la televisión, no me dio un carajo y me utilizaron más. A la tele les sirvió mucho más. Hoy no tengo otra”, sentenció, dejando en claro su enojo con el medio que la sostiene.