El aumento de ANSES para marzo que genera tranquilidad

La AUH, implementada en 2009, se convirtió en uno de los pilares de la política social argentina. Destinada a madres, padres o tutores de menores de 18 años que se encuentren desocupados o trabajen en la informalidad, la prestación alcanza actualmente a millones de niños y adolescentes en todo el país.

La actualización automática mensual busca acompañar la inflación, aunque en términos reales el poder adquisitivo depende de la evolución de los precios y del ritmo de las paritarias.

AUH por Discapacidad: un refuerzo clave

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto bruto asciende a $432.332, una cifra considerablemente mayor debido a los gastos adicionales que suelen afrontar las familias en tratamientos, medicamentos, traslados y apoyos terapéuticos.

Tras aplicar la retención del 20%, el monto mensual directo es menor, pero sigue representando una ayuda significativa para quienes deben cubrir costos permanentes vinculados a la discapacidad.

Especialistas en políticas sociales coinciden en que la prestación por discapacidad cumple un rol fundamental en la contención económica, aunque advierten que muchos hogares siguen enfrentando dificultades para cubrir necesidades básicas.

Libreta AUH: el trámite clave para cobrar el 20% retenido

Desde ANSES recordaron que los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH correspondiente al período anterior a través de la plataforma digital Mi ANSES.

Este trámite es indispensable para habilitar el cobro del 20% acumulado durante el año anterior. La libreta certifica:

Controles de salud obligatorios

Calendario de vacunación completo

Asistencia escolar

Sin la presentación de este documento, el dinero retenido no se libera, lo que puede significar una suma considerable para las familias.

El trámite puede realizarse de manera virtual, descargando el formulario desde la web oficial, completándolo en el centro de salud y la escuela correspondiente, y luego cargándolo nuevamente en la plataforma.

Complemento Leche: mejora en la asistencia alimentaria

Otro punto relevante del anuncio es el aumento del Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de AUH con hijos menores de 3 años.

El nuevo valor asciende a $50.104, una cifra que busca fortalecer la nutrición en la primera infancia, una etapa clave para el desarrollo físico y cognitivo.

El Complemento Leche se acredita automáticamente junto con la AUH y forma parte del Plan 1000 Días, una política orientada a garantizar controles médicos y asistencia alimentaria durante el embarazo y los primeros años de vida.

La actualización del monto apunta a sostener el acceso a productos lácteos y alimentos esenciales, especialmente en un escenario donde los precios de los alimentos básicos han registrado fuertes variaciones.

Tarjeta Alimentar: sin cambios en marzo

En contraste con el aumento de la AUH y el Complemento Leche, la Tarjeta Alimentar continúa vigente sin modificaciones en sus escalas.

Este beneficio, que funciona como complemento para la compra exclusiva de alimentos, se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la AUE.

Si bien no hubo actualización en los montos, la herramienta sigue siendo central para muchas familias que destinan el total del beneficio a la compra de productos esenciales.

Calendario de pagos de marzo confirmado

ANSES también oficializó el cronograma de pagos correspondiente a marzo. La acreditación se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Las fechas confirmadas son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 18 de marzo (modificado por feriados)

DNI terminados en 6: 19 de marzo

DNI terminados en 7: 20 de marzo

DNI terminados en 8: 23 de marzo

DNI terminados en 9: 24 de marzo

El organismo recomienda consultar regularmente la web oficial o la aplicación Mi ANSES para verificar fechas exactas y posibles modificaciones.

Impacto social y contexto económico

El nuevo incremento del 2,9% se enmarca dentro del esquema de movilidad mensual implementado para las prestaciones sociales.

Sin embargo, diversos economistas señalan que la verdadera incidencia del aumento dependerá de la evolución inflacionaria del mes previo, ya que la fórmula se actualiza con base en datos oficiales.

Para muchas familias, la AUH representa una porción importante del ingreso total del hogar. En barrios populares y zonas con alta informalidad laboral, el beneficio puede convertirse en el principal sostén económico.

Organizaciones sociales remarcan que, si bien las actualizaciones mensuales permiten evitar un mayor deterioro del ingreso, los montos aún resultan ajustados frente al costo de la canasta básica.

Quiénes pueden acceder a la AUH

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Empleadas y empleados de casas particulares

Monotributistas sociales

Es requisito que los hijos sean menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad) y que residan en el país.

La inscripción se realiza a través de ANSES y requiere presentar documentación que acredite identidad, vínculo familiar y situación laboral.

Expectativas para los próximos meses

Con la confirmación del aumento de marzo, la atención de los beneficiarios se centra ahora en las próximas actualizaciones mensuales y en la evolución de la economía.

El Gobierno sostiene que el esquema de ajustes periódicos busca mantener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales. No obstante, el desafío sigue siendo equilibrar las cuentas públicas sin afectar el ingreso real de los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, millones de hogares aguardan cada acreditación como un ingreso imprescindible para sostener la alimentación, la educación y la salud de sus hijos.

En un escenario económico complejo, cada actualización cobra relevancia y se convierte en una noticia clave para amplios sectores de la población.