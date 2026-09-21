Atención Boca: la firme determinación que tomó Rodolfo Arruabarrena tras ganarle a San Lorenzo

Boca Juniors consiguió un valioso triunfo por 2-0 frente a San Lorenzo a domicilio en el Nuevo Gasómetro, una victoria que le permitió superar con éxito el tramo más exigente de su apretado calendario. Tras culminar esta seguidilla de compromisos de alta intensidad, el cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena tomó la decisión de otorgarle el lunes como día libre a todo el plantel, determinando que el regreso formal a las prácticas se concretará el martes a las 16 horas para comenzar a planificar los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing Club.