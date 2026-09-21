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Atención Boca: la firme determinación que tomó Rodolfo Arruabarrena tras ganarle a San Lorenzo

Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y Rodolfo Arruabarrena tomó una determinación clave con el plantel.

Rodolfo Arruabarrena. 

Rodolfo Arruabarrena. 

Boca Juniors consiguió un valioso triunfo por 2-0 frente a San Lorenzo a domicilio en el Nuevo Gasómetro, una victoria que le permitió superar con éxito el tramo más exigente de su apretado calendario. Tras culminar esta seguidilla de compromisos de alta intensidad, el cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena tomó la decisión de otorgarle el lunes como día libre a todo el plantel, determinando que el regreso formal a las prácticas se concretará el martes a las 16 horas para comenzar a planificar los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing Club.

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Rodolfo Arruabarrena. 

Esta determinación se apoya en un escenario inédito desde el inicio del certamen: por primera vez en lo que va del torneo, el conjunto xeneize dispondrá de una semana entera de trabajo entre partido y partido sin tener definiciones entre semana. Dicha carga de encuentros había sido una constante debido a la participación simultánea de la institución en tres competencias oficiales de manera paralela.

Cómo beneficia este parate de entrenamientos al plantel de Boca

La medida resulta clave para el reacondicionamiento físico del grupo. Aquellos futbolistas que venían acumulando un desgaste importante tendrán la posibilidad de descansar adecuadamente, mientras que otros nombres propios como Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa —quienes atraviesan la fase final de sus respectivas rehabilitaciones— ganarán margen para trabajar progresivamente a la par del grupo, esperando volver a integrar la nómina de convocados.

El apretado ritmo de competencia había sido una constante desde la llegada del nuevo entrenador. En las nueve semanas que lleva el ciclo del "Vasco" al frente del equipo, el cuadro de la Ribera disputó 18 partidos, alcanzando un promedio de dos encuentros por semana y debiendo saltar a la cancha en ocasiones con apenas tres días de diferencia debido a la acumulación del calendario posterior al parate mundialista.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

En la conferencia de prensa posterior al triunfo en territorio azulgrana, el propio director técnico valoró el tiempo disponible para afinar detalles tácticos: "Esperamos volver mejor de este parate de dos días. Desde que llegamos fueron todas finales. Esta semana tendremos más tiempo y trabajaremos cosas a mejorar durante los partidos. Nunca estoy satisfecho, contra Racing tenemos que estar mejor que hoy".

Con la ventana de la fecha FIFA por delante y la recta final del semestre ya en marcha, se proyecta que el calendario del club será menos ajustado en comparación con los meses previos. La única excepción marcada en el horizonte será el cruce frente a Talleres de Córdoba por la decimotercera fecha, compromiso que caería en medio de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

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