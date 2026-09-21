Atención Boca: la firme determinación que tomó Rodolfo Arruabarrena tras ganarle a San Lorenzo

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

En la conferencia de prensa posterior al triunfo en territorio azulgrana, el propio director técnico valoró el tiempo disponible para afinar detalles tácticos: "Esperamos volver mejor de este parate de dos días. Desde que llegamos fueron todas finales. Esta semana tendremos más tiempo y trabajaremos cosas a mejorar durante los partidos. Nunca estoy satisfecho, contra Racing tenemos que estar mejor que hoy".

Con la ventana de la fecha FIFA por delante y la recta final del semestre ya en marcha, se proyecta que el calendario del club será menos ajustado en comparación con los meses previos. La única excepción marcada en el horizonte será el cruce frente a Talleres de Córdoba por la decimotercera fecha, compromiso que caería en medio de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.