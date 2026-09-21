La desconocida historia de la mujer que acompaña a Ivana Nadal en su nueva vida lejos de Argentina

Ambas se conocieron trabajando en televisión cuando Josefina trabajaba como asistente de cámaras en el ciclo Escape perefecto (Telefe) e Ivana estaba al frente junto al Chino Leunis.

Si bien es una mujer desconocida en lo público se trata de una persona muy importante en la vida de la modelo y se muestran juntas de manera inseparables.

"Siempre y para siempre @josefinarc nos amo", expresó Ivana en un reciente posteo en Instagram con imágenes de distintos momentos que pasan juntas en el exterior entre paseos y un fuerte lazo de amistad que las une.

Tras aquella salida de la Argentina, Ivana Nadal se instaló primero junto a Josefina en Costa Rica y a los pocos meses en Tulum, México. "Es mi amiga, mi mánager y mi hermana, aunque no de sangre", explicaba la modelo sobre su vínculo con Josefina.

En febrero de 2024, la modelo había compartido fotos desde la playa con su pareja de aquel entonces, Nicolás. "Ojalá el mundo entero pueda conectar con alguien como nosotros", manifestaba por aquel entonces sobre su presente sentimental.

Hoy la morocha sigue adelante con su vida lejos de Argentina y acompañada por su gran sostén, Josefina, con quien hace años la une un inquebrantable vínculo de amistad.

La experiencia de Ivana Nadal en Divas Play

Tiempo atrás y en medio su nueva vida en el exterior, Ivana Nadal se sumó a la plataforma de contenido para adultos Divas Play al igual que varias famosas.

“¿Querés ver más? Entrá mi amor”, “¿De espaldita o de frente?”, ”Que hermoso verte por acá. Te prometo contenido bien caliente y el chat disponible para pedirme lo que desees. Todo se habla”, escribió la influencer en su perfil de la plataforma.

La modelo vendía su contenido erótico, con jugadas producciones de fotos en ropa interior y explícitas, por una suscripción de 15 dólares mensuales.