Aumento de ANSES confirmado y otro bono para jubilados: cuánto cobrarán desde noviembre

Así, los nuevos valores quedan determinados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $333.150,65

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $403.150,65

De este modo, ningún jubilado que cobre la mínima recibirá menos de $403.000, monto que se acreditará en conjunto con el haber mensual.

Fechas de pago para jubilados ANSES en noviembre de 2025

El calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados comenzará el lunes 10 de noviembre, de acuerdo a la terminación del número de documento (DNI).

El bono de $70.000 se depositará en la misma fecha y de manera automática, sin necesidad de trámite adicional.

Jubilados con la mínima

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilados con haberes por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: viernes 28 de noviembre

anses milei calendario 2.jpg ANSES confirmó aumento y adelantó el pago para JUBILADOS en NOVIEMBRE 2025

Cómo consultar si te corresponde cobrar el bono y el aumento

Los jubilados y pensionados pueden verificar si el bono de $70.000 fue asignado y cuándo se acreditará su haber mediante la web de ANSES.

El trámite es gratuito y puede hacerse en cualquier momento desde un celular o computadora.

Paso a paso:

Ingresar a www.anses.gob.ar

Seleccionar la opción “Fecha y lugar de cobro” .

Ingresar el número de CUIL o de beneficio .

Presionar en “Consultar” .

El sistema mostrará la fecha exacta de cobro, el lugar asignado y los detalles de la prestación vigente.

De esa manera, cada beneficiario puede confirmar qué día recibe su jubilación y el bono adicional correspondiente a noviembre.

A quiénes alcanza el bono de ANSES de $70.000

El bono extraordinario anunciado por el Gobierno abarca a todas las personas que cobran haberes previsionales a través de ANSES.

Esto incluye a:

Jubilados y pensionados del régimen general.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) , por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más.

Personas que cobran pensiones graciables u otros regímenes especiales.

El refuerzo se deposita automáticamente, en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario cobra su jubilación o pensión cada mes.

Qué pasará con los aumentos de diciembre

Antes de que finalice el año, los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento en diciembre, correspondiente a la inflación de octubre de 2025.

Ese porcentaje se conocerá oficialmente en la segunda quincena de noviembre, cuando el INDEC publique el IPC del mes.

De mantenerse el esquema actual, ANSES seguirá aplicando ajustes mensuales automáticos basados en el índice inflacionario, junto con la continuidad de refuerzos extraordinarios mientras los precios sigan en alza.