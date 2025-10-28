Confirmaron un NUEVO BONO para jubilados en noviembre: de cuánto será y cuándo se cobra.

Aumento del 2,08% en noviembre: cómo impacta en los haberes

Junto al bono, ANSES aplicará un reajuste del 2,08% sobre los haberes jubilatorios.

El incremento responde al nuevo índice de inflación de septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó una suba de precios del 2,1% mensual.

Este ajuste se enmarca en el nuevo esquema de actualización mensual de los haberes previsionales, que reemplazó a la antigua fórmula de movilidad y ahora se basa directamente en la inflación registrada.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de $326.274,38 a $333.052,70, lo que representa una mejora del 2,08%. Con el bono incluido, el total a cobrar será de $403.052,70.

Bono_ANSES

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre de 2025

Con la actualización de noviembre y el bono extraordinario, los nuevos montos que abonará ANSES serán los siguientes:

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

Este refuerzo mantiene su valor sin modificaciones respecto al mes anterior, por lo que el objetivo principal sigue siendo sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente al aumento sostenido de precios.

Calendario de pago ANSES: cuándo se cobra el bono en noviembre

El calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados se organiza según el último número del DNI y el monto del haber.

Como es habitual, quienes perciben la jubilación mínima cobran primero, y luego lo hacen los titulares de haberes superiores.

El bono de $70.000 se deposita junto al haber mensual, en la misma fecha en que se realiza el pago habitual, sin necesidad de trámite adicional ni turno previo.

La liquidación se realiza automáticamente, por lo que todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos recibirán el monto en su cuenta bancaria habitual o en la sucursal asignada.

Cómo consultar si te corresponde cobrar el bono o una prestación de ANSES

Para saber si una persona cobra alguna prestación social o el bono de $70.000, ANSES ofrece una herramienta de consulta online disponible todos los días.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de ANSES, www.anses.gob.ar

Dirigirse al apartado “Fecha y lugar de cobro” .

Ingresar el número de CUIL o el número de beneficio .

Hacer clic en el botón “Consultar” .

El sistema mostrará la fecha exacta de cobro, el lugar asignado y el detalle de la prestación vigente (jubilación, pensión, PNC o PUAM).

De esta forma, los beneficiarios pueden confirmar cuándo y dónde recibirán el pago correspondiente a noviembre.

jubilados anses Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

Cómo tramitar la jubilación en ANSES paso a paso

Aquellas personas que estén próximas a jubilarse o que cumplan los requisitos pueden iniciar el trámite jubilatorio directamente ante la ANSES.

El proceso se realiza de manera presencial, pero se inicia de forma online desde el portal del organismo.

Los pasos a seguir son:

Ingresar a Mi ANSES , con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

En el menú principal, seleccionar la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral , para verificar que todos los aportes estén registrados .

En caso de detectar faltantes o períodos no declarados , se puede presentar la documentación correspondiente: Certificación de servicios. Recibos de sueldo. Comprobantes de obra social o afiliación. Declaración Jurada.

Completar el formulario 6.18 , correspondiente a la solicitud de prestaciones previsionales .

Solicitar un turno presencial en la oficina de ANSES más cercana, llevando el DNI original y la documentación de respaldo.

Una vez iniciado el trámite, ANSES evaluará los antecedentes laborales y previsionales, y si se cumplen los requisitos, emitirá la resolución que otorga el beneficio jubilatorio.

Quiénes pueden acceder a la PUAM y las Pensiones No Contributivas

Además del sistema jubilatorio, ANSES también administra prestaciones no contributivas destinadas a personas mayores o en situación de vulnerabilidad.

Entre ellas se destacan:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): destinada a personas mayores de 65 años que no poseen aportes suficientes para acceder a una jubilación. Otorga el 80% del haber mínimo , más el bono extraordinario mensual.

PNC por Invalidez: dirigida a personas con una discapacidad igual o superior al 76% , sin ingresos ni cobertura social.

PNC por Vejez: para adultos mayores de 70 años sin recursos ni familiares obligados legalmente a asistirlos.

PNC para Madres de Siete Hijos o Más: otorga el haber mínimo jubilatorio a mujeres con siete o más hijos, sin importar su edad ni sus aportes.

Todas estas prestaciones reciben también el bono de $70.000, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en el decreto vigente.