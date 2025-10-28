En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Noviembre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH noviembre 2025: ANSES actualiza los montos y confirma pagos extra

ANSES aplicará un nuevo aumento del 2,08% para la AUH en noviembre 2025. Además, se acreditarán automáticamente los beneficios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Durante noviembre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán una suba del 2,08%, correspondiente a la movilidad mensual determinada por el Decreto 274/2024.

Leé también ANSES confirma aumento en la AUH de noviembre 2025 con beneficios adicionales
El aumento se suma a los refuerzos alimentarios que el organismo acredita junto con la prestación principal.

De esta forma, las familias beneficiarias verán un incremento en sus ingresos mensuales, con montos actualizados y complementos automáticos que refuerzan el apoyo estatal a los hogares con hijos menores.

Cuáles son los nuevos montos de la AUH

El valor total de la AUH será de $119.691 por hijo, pero el pago efectivo será de $95.752,80, ya que ANSES retiene el 20% hasta el cumplimiento de la Libreta.

Para los casos de AUH por discapacidad, el monto asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

Los beneficiarios residentes en la Zona Austral recibirán valores diferenciales: $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad, debido al adicional por zona desfavorable.

Qué beneficios se suman en noviembre

AUH_ANSES
A la prestación mensual se le suman dos refuerzos automáticos:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos) y $108.062 (tres o más).

  • Complemento Leche: $45.142 para niños hasta 3 años, otorgado sin trámite.

Con los extras incluidos, una familia puede llegar a cobrar hasta $193.144,80 en total. Los montos se acreditan en las cuentas de los titulares sin gestión adicional.

Cómo acceder y consultar los pagos desde Mi ANSES

Los titulares pueden verificar las fechas y montos de cobro en la plataforma Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El sistema permite consultar el calendario de pagos y revisar la situación de cada prestación.

Es importante mantener actualizados los datos personales y familiares para asegurar el cobro automático de los beneficios complementarios.

