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AUMENTO confirmado: la AUH de ANSES sube en agosto

Se oficializó el porcentaje de actualización mensual que modificará los montos de las asignaciones sociales en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 1,9% basada en el IPC de junio.

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Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo más la Tarjeta Alimentar

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo más la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la estructura de pagos para el universo de la protección social de cara al próximo mes. Al convalidarse de manera oficial que el índice inflacionario de junio se ubicó en el 1,9%, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán reflejado este ajuste por movilidad directa de forma automática en sus cuentas bancarias de la seguridad social.

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Aumentó el boleto de colectivo. (Foto: archivo)

Este incremento mensual busca preservar el poder de compra de los sectores más vulnerables del padrón previsional. Los depósitos de la AUH de ANSES en agosto se transferirán de manera unificada con los complementos alimentarios vigentes, lo que simplifica la acreditación de los recursos de libre disponibilidad en las terminales de red del sistema financiero nacional.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de agosto?

AUMENTO confirmado: la AUH de ANSES sube en agosto

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A raíz del reajuste del 1,9% por movilidad mensual, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se elevará a $150.861,90 por cada menor a cargo (sobre la base de los $148.049 de julio). De esa cifra determinada por decreto previsional, el organismo liquida mensualmente el 80% neto de forma directa, lo que representa una suma en mano de $120.689,52 netos de bolsillo.

El 20% restante, equivalente a un descuento retenido de $30.172,38 por cada hijo, permanece bajo custodia de la entidad de forma preventiva. Esos fondos acumulados se transfieren a las cajas de ahorro en una sola cuota anual una vez que la madre o tutor presenta de forma completa la Libreta de la AUH en las dependencias o aplicativos virtuales oficiales.

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Los titulares de la AUH acceden en su misma fecha de cobro a las partidas del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben $72.250, las que poseen dos hijos cobran $113.299, y los hogares con tres o más menores acceden a $149.425 mensuales.

A estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años de edad. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos del sistema financiero, las madres disponen de la asistencia económica de forma ágil y segura, sin necesidad de trámites burocráticos presenciales de validación de haberes.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática?

El acceso al programa de asistencia nutricional del Ministerio de Capital Humano se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos de la entidad previsional determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación (sin límite de edad). Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF quedan excluidos por normativa de este beneficio, centralizando los recursos impositivos en los sectores con mayor vulnerabilidad del mercado informal.

Fechas de cobro: cuáles son los días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán de forma correlativa siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

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