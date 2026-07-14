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Becas Progresar 2026: el cronograma de pagos de julio y cómo consultar si fuiste aprobado

Los estudiantes cobrarán según la terminación del DNI. También podrán verificar online el estado de su solicitud y conocer si recibirán el beneficio este mes.

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Becas Progresar 2026: el cronograma de pagos de julio y cómo consultar si fuiste aprobado

Becas Progresar 2026: el cronograma de pagos de julio y cómo consultar si fuiste aprobado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con el Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a julio de 2026. Como ocurre con otras prestaciones, el depósito se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Además del cronograma de cobro, quienes se inscribieron al programa ya pueden verificar si fueron seleccionados para recibir la beca. La consulta se realiza de manera online a través de Mi ANSES o de la plataforma oficial Progresar.

Cuándo se cobran las Becas Progresar en julio

El cronograma de pagos informado por ANSES es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 20 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 21 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de julio.

Los depósitos se acreditarán en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

Durante julio de 2026, el monto de referencia de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000.

Sin embargo, algunos estudiantes podrán recibir una suma superior si perciben pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores o si fueron incorporados recientemente al programa y se les liquida más de una cuota en el mismo período.

Cómo consultar si la beca fue aprobada

Los aspirantes que todavía esperan una respuesta pueden verificar el estado de su inscripción de forma online siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Acceder a la plataforma oficial Progresar.
  • Consultar el estado de la solicitud.
  • Revisar la liquidación cuando esté disponible.

Si el trámite figura con el estado "Adjudicada", significa que la beca fue aprobada y el beneficiario cobrará de acuerdo con el calendario establecido por ANSES.

En caso de que la solicitud continúe en evaluación o presente observaciones, será necesario aguardar una actualización en el sistema o revisar si falta presentar documentación requerida para completar el trámite.

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