Becas Progresar 2026: el cronograma de pagos de julio y cómo consultar si fuiste aprobado

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

Durante julio de 2026, el monto de referencia de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000.

Sin embargo, algunos estudiantes podrán recibir una suma superior si perciben pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores o si fueron incorporados recientemente al programa y se les liquida más de una cuota en el mismo período.

Cómo consultar si la beca fue aprobada

Los aspirantes que todavía esperan una respuesta pueden verificar el estado de su inscripción de forma online siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Acceder a la plataforma oficial Progresar .

. Consultar el estado de la solicitud.

Revisar la liquidación cuando esté disponible.

Si el trámite figura con el estado "Adjudicada", significa que la beca fue aprobada y el beneficiario cobrará de acuerdo con el calendario establecido por ANSES.

En caso de que la solicitud continúe en evaluación o presente observaciones, será necesario aguardar una actualización en el sistema o revisar si falta presentar documentación requerida para completar el trámite.