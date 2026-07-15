El gesto de la hermana de Solange durante el Congelados de Gran Hermano que enloqueció a su fandom

Qué le dijo Yipio a Solange tras la salida de Manuel en Gran Hermano

La gala de eliminación del lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo atravesada por una salida que sacudió la convivencia. En un mano a mano con Luana, Manuel se transformó en el nuevo expulsado del reality y su partida generó un clima de tristeza, enojo y tensión entre varios de los jugadores.

El anuncio de Santiago del Moro sorprendió a buena parte de los participantes. Sin embargo, fuera de la casa, en redes sociales ya se venía gestando una fuerte campaña en contra del joven, que finalmente terminó por definir su salida de la competencia.

La noticia golpeó especialmente a Yipio y Juanicar, quienes eran sus vínculos más estrechos dentro del juego. Ambos se quebraron en llanto apenas se confirmó la eliminación y protagonizaron una despedida cargada de abrazos, mientras el ahora exjugador intentaba calmarlos.

Antes de dejar la casa, Manuel se dirigió a todos sus compañeros con un mensaje de agradecimiento: “Fue un placer coincidir con todos. Los aprecio a todos”. Luego, explicó cuál había sido su propósito desde el inicio y se mostró conforme con lo vivido: “Vine acá no buscando un premio, me voy en paz, muy feliz, espero afuera conocerlos en profundidad a todos, no creo que ninguno sea malo, me divierte pelear a veces o confrontarlos y espero que resuelvan los quilombos que van a quedar en la cocina”.

También dedicó unas palabras especiales a Yipio y Juanicar, alentándolos para lo que resta del certamen: “Éxitos, lo mejor, y ustedes dos, a la final, no bajen los brazos, yo voy a hacer la banca de afuera”.

Sin embargo, antes de despedirse definitivamente, lanzó una frase picante: “Y los caretas no llegan después, y los falsos tampoco, los amo”.

La tensión continuó tras su salida. Mientras Sol festejaba haber superado la placa, Yipio reaccionó con furia y le gritó: “¡Lo lograste, forra!”. Por su parte, Juanicar no pudo contener la angustia: se encerró en una habitación, lloró desconsoladamente y descargó su bronca golpeando la cama, en una de las escenas más intensas que dejó la gala de eliminación.