El tremendo acto fallido de Manuel en el debate de Gran Hermano que descolocó a Santiago del Moro

Tras el intercambio, el conductor aprovechó el momento para abrir el debate sobre los últimos campeones del reality y el protagonismo femenino en las ediciones recientes. "Se habla mucho porque hace muchos años que GH Argentina no lo gana a una mujer. Pero es cierto que en las últimas ediciones las mujeres han sido las grandes protagonistas, o casi todas, no todas, pero muchas de ellas sí, y ganan los hombres, que tampoco es para quitarle mérito porque el último ganador, Tato, fue un ganador de punta a punta y eso ni se discute", expresó.

Cuál fue la drástica decisión que tomó Zoe Bogach tras irse de Telefe y la eliminación de Manuel de Gran Hermano

El arranque de semana fue intenso para Zoe Bogach, quien quedó en el centro de la escena tras el revuelo que provocó su situación laboral en el streaming La Jugada de Telefe.

Mediante una serie de publicaciones en sus redes, la ex Gran Hermano reveló que desde la producción le pidieron no asistir al programa del lunes, decisión que la tomó por sorpresa y generó especulaciones inmediatas.

Según trascendió, algunas actitudes y comentarios realizados al aire habrían sido el punto de quiebre que derivó en su desvinculación. En los días previos, Zoe había impulsado una fuerte campaña para que su expareja, Manuel Ibero, quedara fuera del reality.

"No me lo dijeron explícitamente pero siento que no cayó bien que yo esté haciendo campaña contra él, por eso me llamaron y me desvinculan", explicó la influencer en un video publicado en TikTok, donde detalló los motivos de su salida del ciclo.

Lo cierto es que, esa misma noche, en una definición frente a Luana Fernández, Manuel terminó siendo el nuevo eliminado de Gran Hermano.

En medio de la repercusión, Zoe tomó una drástica decisión personal: poner su cuenta de Instagram en modo privado. De esa manera, solo sus seguidores pueden acceder al contenido que comparte, algo que sorprendió a sus más de 740 mil seguidores, acostumbrados a ver sus publicaciones como creadora de contenido.

La medida estaría relacionada con las críticas que recibió en las últimas horas y con la magnitud mediática que alcanzó su abrupta salida del streaming de Telefe, que la dejó nuevamente en el foco de la polémica.